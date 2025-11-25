Brisita Navideña: Las 5 ventajas que trae este año

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

⁠El presidente Luis Abinader anunció este lunes que los dominicanos y dominicanas sentirán la brisita navideña desde las instituciones públicas a partir del 4 de diciembre para garantizar que cada familia dominicana disfrute de unas fiestas dignas y llenas de alegría.

El jefe de Estado informó que, a través del programa Supérate se entregarán bonos digitales de RD$1,500 que impactarán a 1 millón 400 mil familias.

Ante esta medida, se han realizado cambios favorables que serán detallados a continuación:

Transferencias

Para las familias de Supérate: en vez de la entrega física, se les realizará vía transferencia directa a la tarjeta Aliméntate.

Esta medida busca agilizar las entregas y garantizar la dignidad de la gente que muchas veces en el proceso de entrega se podía ver afectada por los tumultos (personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas, etc.).

La modalidad digital convierte “La Brisita Navideña de Supérate” en una medida moderna y eficiente, alineada con estándares internacionales de política social.

El uso de transferencias directas también representa un ahorro para el Estado, con la reducción del número de operativos logísticos, de personal, transporte, dispositivos físicos (plásticos de tarjetas), para estas entregas.

Aumento de personas beneficiadas

Más de un millón 400 mil familias, que tendrán un acceso más ágil y directo, y respaldado por estándares de seguridad bancaria que reducen riesgos en el manejo de la ayuda.

Gloria ReyesFuente externa

Nuevas plataformas para consumir el dinero

Las familias accederán a La Brisita de Supérate a través de transferencias como las habituales, pero teniendo para el mes de diciembre el monto adicional de 1,500 pesos y podrán comprobarlo en los colmados que forman parte de la red habitual, pero como cada año, la red ha sido ampliada, incorporando a grandes plataformas comerciales (minimarkets, cadenas de supermercados, etc.)

Medidas de seguridad

Ninguna persona registrada como beneficiaria podrá activar La Brisita en su otra modalidad (el Bonó físico).

Otros grupos beneficiarios

Los bonos físicos que entregará el Gabinete Social el 4 de diciembre no están dirigidos a beneficiarios de Supérate, sino a otros grupos poblacionales que también requieren apoyo.

La entidad exhortó a todas las familias Supérate a consultar sus inquietudes entrando a www.superate.gob.do/.