Buhoneros de la Duarte denuncian desalojos

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

La Asociación de Buhoneros de la Avenida Duarte (ASODUARTE) y la Federación Nacional de Trabajadores del Comercio en la Economía Informal (FENTEP-CASC) denunciaron ayer desalojos por parte de la Alcaldía Nacional y reclamaron el cumplimiento de promesas de construcción de módulos.

El presidente de Fentep-casc, Tomás Chery Morel, manifestó que los desalojos afectan a vendedores informales, incluyendo compañeros migrantes haitianos con documentación legal y con hasta 30 años de trabajo en la zona, siendo el único argumento su condición de extranjeros.

Morel explicó que los desalojos han sido constantes, incluyendo el derribo de casetas con mercancía dentro, incluso a altas horas de la madrugada, sin el aviso previo habitual. “Tenemos más de 60 compañeros que no están trabajando el día de hoy, no están recibiendo el sustento, los prestamistas andan detrás de ellos asediándolos y presionándolos, tienen préstamos por la banca solidaria con previo acuerdo con la asociación”, expresó.

Por otro lado, recordó que en la gestión del alcalde David Collado se inició la construcción de módulos en la calle París, proceso que continuó la actual alcaldesa Carolina Mejía. Asimismo, señaló que el presidente Luis Abinader se comprometió a construir 100 módulos desde la Ravelo hasta la avenida México, iniciativas que fueron planificadas y no se han ejecutado, lo que solicitó a la alcaldesa.