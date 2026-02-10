¿Qué busca EE.UU. con el bloqueo petrolero a Cuba? Embajador responde

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos a Cuba — con la intervención en Venezuela y la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el 29 de enero, que busca impedir que otros países envíen crudo a la isla— tiene como propósito provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del Gobierno cubano.

Así lo aseguró este martes el embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba en la República Dominicana, Ángel Arzuaga Reyes, quien afirmó que el pueblo cubano está decidido a resistir y no rendirse ante las presiones ejercidas por la administración del presidente Trump.

“Lo que ha cambiado ha sido la firmeza del pueblo cubano, que ahora es mucho más permanente que nunca para no rendirnos, para no rendirnos por hambre y por necesidad, y por eso las medidas que está adoptando el país, que no es del presidente de Cuba, sino de toda la población... Si fuimos capaces de salir de una opción cero de período especial, donde había cero petróleo, andábamos en bicicleta o a pie y fuimos capaces de salir también de la pandemia Covid por nosotros mismos, ¿cómo nosotros no vamos a hacer capaces también de enfrentar estas medidas del imperio?”, manifestó el funcionario.

Arzuaga Reyes reconoció que actualmente en Cuba “hay una situación compleja, y el pueblo la está sufriendo”

“Frente a esa situación compleja tenemos salida, que no son inmediatas. Primero: la poca energía que tenemos, dedicarla a las cosas sensibles, o sea, que los hospitales, los centros vitales de la economía se mantengan con la energía, proteger un tanto a la población”, agregó.

Asimismo, manifestó su rechazo a la actitud de los distintos presidentes estadounidenses que han mantenido durante años el “bloqueo económico” contra el país caribeño, impidiendo su desarrollo comercial.

Agradece a México

El diplomático también expresó su agradecimiento por la solidaridad de México con el pueblo cubano, al destacar el respaldo brindado por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, quien recientemente donó alimentos a la isla.

“Nosotros le agradecemos a la presidenta de México y al Gobierno mexicano, no desde ahora, porque López Obrador tuvo una actitud digna, como la tiene Claudia, y nosotros agradecemos al pueblo mexicano por la firmeza que tiene en su relación con Cuba. Ellos no han renunciado al derecho de comerciar con Cuba, incluyendo el petróleo, y están buscando la forma de hacerlo de manera legal y que no afecte las relaciones que puedan tener desde el punto de vista comercial”, pronunció.

De igual forma, Ángel Arzuaga Reyes señaló que, además de México, Cuba mantiene relaciones comerciales con otros países que también le están brindando apoyo.

“Nosotros tenemos amigos en el mundo que nos están ayudando y tenemos medidas para salir de la situación”, enfatizó.

¿Por qué Estados Unidos insiste en cambiar el gobierno de Cuba?

Al ser cuestionado sobre las razones por las que Estados Unidos insiste en cambiar el gobierno de Cuba, respondió: “desde el punto de vista geopolítico, por la posición estratégica de la llave del golfo; segundo, porque somos un ejemplo; y tercero, porque no nos imponen su criterio”.

“Somos libres e independientes y estamos preparados para defender la Revolución, no le quepa la menor duda a nadie; pero queremos la paz y queremos tener buenas relaciones con los Estados Unidos”, añadió.

Las declaraciones del embajador cubano fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.