Buscan garantizar salud y riesgos laborales cabildos

Juan María Ram­írez

Cuidar a los servidores municipales y las condiciones de salud en las que desarrollan su trabajo es una garantía mayor del buen funcionamiento de los ayuntamientos que se traduce en mejores servicios municipales, afirmó el director del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) Agustín Burgos.

Burgos junto al presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD) Víctor D´Aza inició un programa formativo en seguridad y salud laboral dirigido a los alcaldes y encargados del área de recursos humanos de los ayuntamientos y juntas de los distritos municipales.

Ambos destacaron la importancia de esta capacitación para fortalecer la prevención de riesgos laborales así como el cuidado de la salud de los servidores municipales. “Esta es la primera acción fruto del convenio de colaboración que ambas instituciones suscribimos a finales del año pasado, por lo que agradecemos a IDOPPRIL esta alianza que no sólo se queda en palabras sino que se traduce en resultados concretos con impacto en los gobiernos locales” afirmó D ´Aza.

“Cuidar a los servidores municipales y las condiciones de salud en las que se desarrolla su trabajo es una garantía mayor del buen funcionamiento de los ayuntamientos que se traduce en mejores servicios municipales”, enfatizó Burgos. Este programa formativo, que se desarrollará en todas las regiones del país, cuenta con el acompañamiento del Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (CIFAL) de Naciones Unidas en República Dominicana, dirigido por Rafael Santos, quien valoró la dedicación y el empeño que se muestra desde la Liga Municipal Dominicana para impulsar una formación integral de los recursos humanos de los gobiernos locales.

Se impartirán: Cobertura, beneficios y funcionamiento de los seguros de riesgos laborales, notificación y registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; seguridad y salud laboral.

Entre los facilitadores se cuenta con la directora de Prevención de Riesgos Laborales de IDOPPRIL

Francis Brito y la encargada de Educación y Evaluación de Riesgos de Idoppril, Dianeris Pichardo.