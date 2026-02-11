Buscan a motorista que cayó al río tras choque múltiple en el puente Jacinto Peynado de Villa Mella

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Varias personas resultaron lesionadas y un motorista permanece desaparecido tras caer al río la mañana de este miércoles, luego de una colisión múltiple entre un vehículo y tres motocicletas en el puente Jacinto Peynado, en Villa Mella, Santo Domingo Norte.

El hecho ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana, en dirección Sur. Según las autoridades, uno de los motoristas impactó un vehículo y cayó al río, donde es buscado por organismos de socorro.

“Tenemos una persona desaparecida que cayó en el río próximo a un accidente que hubo en el puente, un motorista que impactó un vehículo y cayó en el río, se está haciendo la búsqueda a ver si recuperamos el cuerpo”, dijo el teniente coronel Esmeraldo Méndez, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.

Teniente coronel Esmeraldo Méndez, del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional.Alexis Monegro

De acuerdo con Méndez, la persona cayó al río con vida y estaba intentando salir nadando.

En el lugar se desplegó un operativo de búsqueda en el que inicialmente participaron tres buzos, y posteriormente se sumaron cinco buzos del Cuerpo Nacional de Bomberos.

“Nos han enseñado que en la orilla del río de Santo Domingo Norte y ahí estamos haciendo la búsqueda”, indicó.

5 buzos buscan a motorista que cayó al río Isabela tras choque múltipleAlexis Monegro

En las labores también intervienen tres unidades del Cuerpo Nacional de Bomberos junto con la Defensa Civil.

Por su parte, el coronel Rafael Tejeda Baldera, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó al periódico HOY que los heridos fueron trasladados por unidades del 911 a centros de salud.

Señaló además que “agentes DIGESETT brindan la asistencia, el tránsito fluye lento en el lugar, se instaló un contraflujo para ayudar a agilizar el mismo. La Unidad de Los Bomberos está en el lugar”.

Las autoridades mantienen activo el operativo de búsqueda del motorista.