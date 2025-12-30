Caasd asegura tanques de agua no son un peligro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en distintos puntos del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo no representan situación de alerta o compromiso estructural de colapso, informó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd).

La entidad explicó, en un documento de prensa, que las instalaciones señaladas corresponden a los sectores Don Bosco, Mocoso Puello y kilómetro 9. Indicó que todas se encuentran en operación normal.

De acuerdo con los informes, las estructuras construidas en concreto y acero presentan desgaste propio del tiempo y del uso, sin condiciones de riesgo.

Explicó que en Don Bosco y El Mocoso Puello operan dos tanques por ubicación, uno de concreto y otro de acero. En el caso del tanque de acero de El Mocoso Puello, se identificó la necesidad de una rehabilitación programada, con correcciones iniciales ya ejecutadas.

Precisó que los tanques del kilómetro 9 también han sido evaluados y se mantienen en condiciones operativas, requiriendo mantenimiento preventivo.

La Caasd indicó que las evaluaciones y trabajos en ejecución forman parte de un programa integral de modernización, mantenimiento preventivo y rehabilitación de infraestructuras que desarrolla la institución en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, en respuesta a las necesidades técnicas del sistema y a inquietudes expresadas por sectores comunitarios en medios de comunicación.