La CAASD informó que varios acueductos están fuera de servicio por inundaciones

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Al activar el Comité de Emergencia de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), el director de la entidad, ingeniero Fellito Suberví, instruyó a todos los responsables de los sistemas de acueductos y de los campos de pozos a establecer campamento de vigilancia en esos lugares, a fin de preservar los equipos y garantizar la operación de los mismos.

El director de la CAASD explicó que los acueductos de Isa-Mana, Haina-Manoguayabo y La Isabela, se encuentran fuera de operación.

Fellito Suberví dijo que además de los referidos acueductos se encuentran fuera de servicio los campos de pozos de Mata Mamón y de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte, debido a problemas eléctricos provocados por la caída de un cable de alta tensión.

“También tuvimos que sacar de servicios los campos de pozos Lechería, Los Prados de Pantoja y otros por falla eléctrica y en algunos casos por falta de acceso debido a las inundaciones”, precisó el funcionario.

De igual forma, están fuera de operación los sistemas sectoriales que abastecen a la zona Noroeste del Distrito Nacional como son Carmen Renata Real III y los sectores El Ester y El Monumental, entre otros.

El ingeniero Fellito Suberví explicó que los acueductos Haina-Manoguayabo y La Isabela están incomunicados debido a que los ríos Haina y el Isabela están desbordados y el acceso a estos sistemas está impedido.

“El acueducto Valdesia-Santo Domingo opera sin ninguna novedad, sin embargo, estamos atentos y vigilantes, ya que podría producirse una crecida del Río Mahomita, que es uno de los principales afluentes del Río Nizao, que en hora de la mañana de este miércoles descargaba unos 212 metros cúbicos por segundo a la Presa Valdesia”, explicó el funcionario.

Agregó que, para evitar desborde de ese reservorio, la Empresa Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), “está turbinando con un caudal de salida de unos 82 metros cúbicos por segundo.

“Pequeños subcomités, que se reportan al Comité de Emergencia han sido instalado en todos los sistemas y campos de pozos, entre ellos en el Acueducto Haina-Manoguayabo, donde las aguas del río Haina, cruzan sobre el puente e impiden el tránsito y se ha desbordado próximo al almacén de Guajimía”, dijo el ingeniero Suberví.

“El acueducto Oriental (Barrera de Salinidad) opera en condiciones normales, pero nos mantenemos vigilante para actuar de inmediato en caso de la llegada de desperdicios o cualquier otra eventualidad”, manifestó.

El ingeniero Fellito Suberví entregó fundas plásticas a los departamentos de Operaciones de las diferentes zonas para que sean enviadas a los sistemas a fin de que sean cubiertos los equipos para protegerlos de la lluvia y la humedad.

El ingeniero Fellito Suberví ofreció total garantía a la ciudadanía de que todo su personal dará seguimiento a las lluvias, y mantendrá activo su Comité de Emergencia supervisando los sistemas y pendientes de los boletines del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).