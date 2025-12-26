Caasd produjo 436 millones de galones de agua diarios en 2025

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó ayer que mantuvo una producción de agua potable que alcanzó un promedio diario de 436.5 millones de galones a lo largo del 2025.

Una comunicación de la institución señala que eso fue posible gracias a la implementación de nuevos equipos y maquinarias, lo que fortaleció la capacidad de respuesta de la institución a la población del Gran Santo Domingo.

“La producción total que produjo la institución fue 159,180.46 millones de galones, cifra que permitió sostener la demanda del Gran Santo Domingo”, explicó Felipe Suberví, director de la entidad.

Pero además de eso, Suberví indicó que el 69.21 % del agua provino de sistemas superficiales como Valdesia y Haina-Manoguayabo, mientras que el 30.79 % restante correspondió a fuentes subterráneas, lo que permitió mantener el suministro por encima de los 420 millones de galones diarios en todo el año.

“La combinación de ambas fuentes nos permitió mantener la estabilidad del servicio y asegurar un suministro por encima de los niveles requeridos”, expreso el funcionario.

El director de la Caasd precisó que en materia de distribución, la institución corrigió 7,890 averías, entre ellas 332 de grandes diámetros, beneficiando sectores como Villa Consuelo, La Zurza, Pantoja, Los Alcarrizos y Gascue.

Detalló que ejecutaron 659 desobstrucciones, a fin de mejorar la presión del agua en puntos críticos.