Caasd recibe equipos terminar acueducto Haina Manoguayabo

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Estaría lista este año la rehabilitación de las dos plantas que conforman el acueducto Haina-Manoguayabo, que cubre el 33 % del agua que se sirve en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste.

Según el director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, la inversión supera los RD$1, 200 millones.

Así lo informó tras presentar los nuevos equipos que recibió para la rehabilitación de las plantas que aportarían 91.2 millones de galones diarios. El funcionario explicó que este acueducto fue diseñado para producir cuatro metros cúbicos por segundo de agua potable, 91 millones 200 mil galones. Sin embargo, debido al desgaste de los equipos, en la actualidad está por debajo del 50% de su producción. “Estamos sustituyendo los 10 equipos de bombeo de la obra de toma, los cuales están constituidos por bombas tipo turbinas con capacidad de bombeo de 8,000 galones por minuto y motores de 200 caballos de fuerza (HP)”, subrayó.

Explicó que todos esos equipos de bombeo están siendo dotados de sistemas de arranque de última generación, lo que garantiza su adecuada operación en el tiempo.

Suberví agregó que, además, sustituyen los 20 equipos de bombeo de las plantas potabilizadoras I y II, los cuales están constituidos por bombas tipo turbinas con capacidad de 4,000 galones por minuto y motores de 400 HP.

Un plan amplio

El director señaló que la rehabilitación de este sistema forma parte de un amplio proyecto que ejecuta la Caasd para llevar agua de calidad a cada rincón del Gran Santo Domingo e incluye, también, los acueductos de La Isabela, Valdesia, Isa-Mana y Duey, los diferentes campos de pozos.

El plan de rehabilitación de todos los acueductos y campos de pozos se ejecuta debido a que la mayoría de estos sistemas presentan desgaste por obsolescencia de los equipos de bombeo, tanto en la obra de toma como en las estaciones del agua tratada en las plantas potabilizadoras, comentó.

Durante un encuentro con la prensa, el funcionario informó que construye una moderna casa de químicos, con lo cual se va a garantizar una correcta dosificación de la solución de sulfato de aluminio, que permitirá remover las partículas que dan origen a la turbiedad del agua.

Explicó que en los últimos meses se han realizado evaluaciones de las condiciones de las infraestructuras de todos los acueductos para potencializarlos y llevar más agua a la población que tanto la necesita.

Entre los sectores que serían beneficiados con la rehabilitación del acueducto están: Renacimiento, Urbanización Real, Restauradores, Manganagua, Mirador Norte y Sur, Los Cacicazgos, Bella Vista, Miramar, Los Kilómetros, 30 de Mayo, Atala, Honduras y Los Jardines del Sur, entre otros del Distrito Nacional.

Mientras que, en Santo Domingo Oeste, serán beneficiados Buenos Aires, El Libertador, El Abanico, Ensanche Altagracia, Caballona, Zona Industrial de Herrera, Las Palmas, Las Caobas y Manoguayabo, entre otros.

Este año, la Caads entregó la ampliación del Acueducto Oriental (Barrera de Salinidad), produce actualmente 136 millones de galones diarios para SDE y Norte.