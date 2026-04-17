Caasd resalta logros y avances en su 53 aniversario

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suverví, expresó la mañana de ayer su satisfacción por los avances alcanzados por la institución, aunque dejó claro que aún no están conformes.

Dijo que reafirman su compromiso de continuar la transformación del servicio de agua potable en Santo Domingo.

Sus declaraciones fueron a propósito del 53 aniversario de la CAASD, celebrado con una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América, y donde Suverví destacó algunos de los logros obtenidos fruto del trabajo conjunto de su equipo y el cumplimiento de su palabra desde el inicio de su gestión.

Durante su discurso hizo énfasis en que uno de los pilares de sus gestión administrativa ha sido el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos asumidos, siendo uno de los más relevantes la puesta en funcionamiento del Acueducto Oriental Barrera de Salinidad, uno de los más grandes del país y que genera 136 galones diarios para los residentes de Santo Domingo Este y parte de Santo Domingo Norte.

También destacó la implementación del plan de zonas, con el que se ha podido mejorar el tiempo de respuesta en la atención a averías, así como la intervención de más de 45 kilómetros de cañadas, de los cuales 19 kilómetros han sido entregados totalmente saneados y que ha impactado de manera positiva la vida de miles de familias.

En otro orden, Suverví también aprovechó la ocasión para hacer un llamado de atención a toda la población a no arrojar desechos sólidos a las calles ni cañadas, tras explicar que es ese el principal motivo por el que colapsan los sistemas de drenaje y provocan inundaciones cuando se registran lluvias intensas en el país como las de días pasados.