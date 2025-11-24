Cabildo del DN fortalece el liderazgo institucional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Regidores, directores y encargados departamentales de la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) participaron en una jornada de integración, orientada a fortalecer sus capacidades y a promover un liderazgo institucional más eficiente y estratégico.

Un documento expresa que el encuentro tuvo como objetivo impulsar una cultura de mejora continua y toma de decisiones basada en datos, alineada con la visión estratégica de la Alcaldía.

Dice que al dar la bienvenida, el presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya, motivó a asumir un rol activo en formación y destacó que ese espacio es clave para fortalecer las capacidades del equipo y mejorar los servicios a la ciudadanía.

Indica que la jornada fue impartida por el coach Rafael de Peña y facilitadores de Team Building de Trainer Consulting, quienes integraron formación, reflexión y experiencias vivenciales diseñadas para fomentar la colaboración, innovación y excelencia desde la municipalidad.