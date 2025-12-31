Cable eléctrico electrocuta hombres iban en vehículo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por Nathaly Tavarez

Dos hombres perdieron la vida este lunes al recibir una descarga eléctrica, luego de que un cable del tendido eléctrico cayera sobre la camioneta en la que se desplazaban por la vía principal de la comunidad rural El Jobo del municipio Gaspar Hernández, en la provincia Espaillat.

Las autoridades identificaron a una de las víctimas como Ángel Junior Rodríguez Rodríguez, residente en la ciudad de Santiago. La segunda persona fallecida aún no ha sido identificada, debido a que no portaba documentos personales al momento del incidente.

Informaciones preliminares indican que ambos hombres se dedicaban a la compra de metales y que se habían trasladado desde la ciudad de Santiago hasta Gaspar Hernández con fines laborales.

Tras el suceso, miembros de los organismos de emergencia y autoridades competentes acudieron al lugar, donde realizaron el levantamiento de los cuerpos y los trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si la caída del cable eléctrico fue producto de un accidente o de otra circunstancia todavía no determinada. Los familiares de las dos personas que resultaron muertas todavía no se han expresado su posición con relación al trágico hecho.