Cadete murió tras entrar a piscina de academia militar para buscar una botella de agua

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La Academia Militar “Batalla de Las Carreras” informó este domingo sobre el fallecimiento del cadete de primer año José Miguel López Hernández, miembro de la Policía Nacional, ocurrido luego de un incidente registrado en el área de la piscina de la institución, ubicada en San Isidro, Santo Domingo Este.

De acuerdo con el informe preliminar ofrecido por la academia, el hecho ocurrió alrededor de las 8:05 de la noche del sábado, mientras se realizaba una dinámica de formación militar en las inmediaciones de la piscina con la participación de cadetes y guardiamarinas.

Según las autoridades, el joven ingresó al área de la piscina con la intención de recuperar una botella de agua que se encontraba en el lugar. Sin embargo, por razones que aún son investigadas, presentó dificultades para mantenerse a flote.

El comunicado indica que compañeros y oficiales presentes acudieron de inmediato en su auxilio y lograron rescatarlo. Posteriormente, recibió asistencia médica en el lugar y fue trasladado al Hospital Militar Docente Dr. Ramón de Lara, FARD, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Asimismo, otros cadetes y guardiamarinas que participaron en las labores de rescate fueron llevados al mismo centro de salud para evaluación y observación médica, tras presentar agotamiento físico y lesiones leves.

La Academia Militar explicó que el caso es investigado de manera conjunta por organismos de control interno de las instituciones militares y de la Policía Nacional. Además, las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias en que ocurrió el hecho.

La institución expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del cadete fallecido, calificando el hecho como una pérdida irreparable para la comunidad militar y policial.