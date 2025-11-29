Cae “Doble Filo”, prófugo por secuestro de dos jóvenes en Pedro Brand; otro implicado murió en La Malena

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó el apresamiento en Villa Altagracia y sometimiento a la justicia del nombrado Dalgeni de Jesús, alias “Doble Filo” o “Tabarón”, quien era perseguido por las autoridades tras tener en su contra la orden de arresto, ya que es señalado como el segundo participante en el secuestro de una mujer y hombre en Pedro Brand.

El detenido está acusado de participar en el secuestro de la ciudadana Nayleny Rossel, dominicana de 28 años, y de Wilmy Contreras de los Santos, dominicano de 23 años, quienes fueron raptados y sometidos a amenazas y violencia durante el hecho criminal.

Policía Nacional captura a "Doble Filo" prófugo implicado en el secuestro de dos ciudadanos; otro de los responsables cayó abatido en La Malena

Dalgeni de Jesús fue arrestado por miembros policiales mientras transitaba por la calle Principal del sector La Joya, próximo al cementerio del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

Al momento de su detención, le fue ocupado un teléfono celular marca Oukitel, color negro con amarillo, así como una mochila negra que contenía: un arma blanca cortopunzante, dos lámparas LED, un panel solar, una cámara con conexión WiFi, un teléfono celular marca Samsung (deteriorado), una extensión eléctrica tipo dúplex y un cargador para celular tipo C.

Investigación en La Malena

Posteriormente, una comisión policial se trasladó a las proximidades del Puente La Malena, en el Distrito Municipal La Cuaba, con el objetivo de localizar el arma de fuego utilizada por el detenido para amedrentar y someter a violencia a las víctimas.

Policía Nacional captura a "Doble Filo" prófugo implicado en el secuestro de dos ciudadanos; otro de los responsables cayó abatido en La Malena

Si bien el arma no fue encontrada, los agentes localizaron dos cartuchos para escopeta, color gris, ocultos sobre un block de construcción camuflado entre la vegetación.

Cabe recordar que uno de los secuestradores apodado "Flaco Diente" resultó abatido en un enfrentamiento con las autoridades en la comunidad de La Malena, Pedro Brand, durante las labores iniciales de búsqueda y rescate de las víctimas.

Acción judicial

El detenido fue puesto a disposición de la jurisdicción judicial correspondiente, donde será procesado por secuestro y asociación de malhechores, conforme a las leyes vigentes.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y la persecución firme y efectiva de todas las formas de criminalidad que amenacen la convivencia pacífica en el país.