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Cae roca gigante en autopista Nordeste y afecta circulación: recomendaciones

El tránsito en el tramo afectado se mantiene habilitado, pero de forma regulada e intermitente en ambas vías.

Cae roca de gran tamaño

Cae roca de gran tamaño

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) de la Policía Nacional informa sobre el desprendimiento de una roca de gran tamaño en la autopista del Nordeste, kilómetro 82, próximo a Majagual (dirección norte–sur), afectando el carril derecho.

Unidades de la DIGESETT, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentran en el lugar regulando el tránsito y aplicando medidas preventivas.

Roca de gran tamaño

Roca de gran tamaño

El tránsito en el tramo afectado se mantiene habilitado, pero de forma regulada e intermitente en ambas vías.

 Las autoridades recomendaron: 

  • Reducir la velocidad
  • Conducir con precaución.
  • Seguir las indicaciones de las autoridades
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