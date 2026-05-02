¡Atención, conductores!
Cae roca gigante en autopista Nordeste y afecta circulación: recomendaciones
El tránsito en el tramo afectado se mantiene habilitado, pero de forma regulada e intermitente en ambas vías.
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) de la Policía Nacional informa sobre el desprendimiento de una roca de gran tamaño en la autopista del Nordeste, kilómetro 82, próximo a Majagual (dirección norte–sur), afectando el carril derecho.
Unidades de la DIGESETT, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), se encuentran en el lugar regulando el tránsito y aplicando medidas preventivas.
El tránsito en el tramo afectado se mantiene habilitado, pero de forma regulada e intermitente en ambas vías.
Las autoridades recomendaron:
- Reducir la velocidad
- Conducir con precaución.
- Seguir las indicaciones de las autoridades