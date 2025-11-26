Califican no grata visita de Hegseth

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Representantes de grupos de izquierda calificaron la visita de Pete Hegseth, secretario de Defensa de los Estados Unidos, como “no grata” por ser parte de la política agresiva de ese país contra la soberanía de los pueblos del Caribe y de manera particular con Venezuela, basada en una falsa narrativa de lucha contra las drogas.

Maribel Núñez, del Movimiento Solidaridad Dominicana con Venezuela, y Narciso Isa Conde, de la Fuerza de la Revolución, criticaron que la República Dominicana sea parte de la política intervencionista de EE. UU.

“Estamos llamando al orden constitucional y desde ya declaramos que este ministro de guerra es persona no grata y hace rato que enarbolamos que Luis Abinader es el presidente más lacayo de la historia de República Dominicana y que este accionar lo confirma mucho más”, dijo Núñez.

Recordó que el pasado miércoles cerca de 20 organizaciones plantearon en la Cancillería que se respete el artículo 3 de la Constitución que establece la no intervención en los asuntos internos de otros países.

“República Dominicana no puede usar su terreno para invadir a ninguna nación y especialmente la República Bolivariana de Venezuela una nación que ha demostrado históricamente una gran hermandad con nuestro país”, afirmó Núñez tras citar que esa nación acogió a Juan Pablo Duarte y venezolanos se unieron a la causa antitrujillista.