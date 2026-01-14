Calle recién ampliada ya tiene hoyos y fue reparada sin asfalto

Publicado por Petra Saviñón Creado: Actualizado:

Cuando el Ayuntamiento del Distrito Nacional desalojó a familias que vivían en la calle Central de la Yagüita de los Jardines del Norte, esa vía fue ampliada. Pero a los a dos meses, el material estaba desecho, hasta que su deterioro terminó en hoyos, tapados el domingo pero solo con tierra, sin asfalto.

La situación resuelta a medias dificulta el tránsito, porque el tramo usado como de doble vía, ahora queda más estrecho, pues los conductores rehúsan llegar hasta la orilla, donde fue ejecutada la reparación.

En adición, las lluvias además de provocar lodazal, amenazan con desbaratar el precario trabajo, por lo que ciudadanos piden concluirlo y usar material de mejor calidad que la vez pasada.

Ventura Ferreras indica que sábado y domingo una máquina cubrió los baches y que antes fue reparada una tubería que llevaba días rota, un desperfecto que degeneró en desperdicio de agua y en fango, que pisado por vehículos salpicaba a los transeúntes y a los moradores sentados frente a su vivienda.

Agradece que aunque demoraran, las autoridades acudieran a resolver y clama para que terminen la obra, porque alerta así no está correcta.

Rusbert Pérez, visitante del sector, expresa que su carro sufrió cuando tuvo que orillarse hasta el área que estaba deteriorada para dar paso a otro que insistía en avanzar, pese al limitado espacio.

Por eso considera que si esa parte intervenida es dejada así, pasará lo mismo a su automóvil y a otros, además de que los chubascos levantan lodo y podrían colapsarla.

“Entonces estaría como antes, con esos huecos peligroso y anegados y sin contar que la tubería podría ser dañada de nuevo, ya que poco a poco quedaría expuesta”, advierte.