Azua sobresale por sus afanes de libertad y llanura progresista

Publicado por Ángela Peña Creado: Actualizado:

Fue un punto estratégico en las luchas por la Independencia. En el lugar conocido como El Memiso, Antonio Duvergé venció a los haitianos en abril de 1844. En la Batalla Naval de Tortuguero se llenaron de gloria Juan Bautista Cambiaso y Juan B. Maggiolo. Combatieron en el sitio llamado El Número. Sus tropas emboscaron a los haitianos, “que huyeron despavoridos”. El trinitario Félix María Ruiz fue el primer azuano en entregarse a la causa independentista.

Azua no solo sobresale por los afanes de libertad. Desde antes de la Ocupación Haitiana fue llanura progresista que cultivaba y procesaba caña. Tuvo los ingenios Calderón, Concordia, Ocoa y los Centrales Carlota y Ansonia. Construyó el Convento de la Merced.

Después de la Capital, fue la primera ciudad donde se tocó el Himno Nacional, el 19 de marzo de 1887, “en acto celebrado por la Sociedad Amantes de las Letras”, consigna Miguel Holguín Veras en su obra “Azua y el Himno Nacional Dominicano”.

Autores afirman que se llama Compostela de Azua en referencia a la Hacienda Compostela que tenía el español Pedro Gallego, versión que no comparte Tomás Oviedo Canó. Afirma que Diego Velásquez la bautizó “La Natividad de Nuestra Señora de Compostela de Azua”, por la Virgen. Fue fundada en 1504. En sus cercanías vivieron el cacique Enriquillo y sus indios.

Héroes.

En las guerras de Independencia y Restauración se destacaron en Azua, además, Francisco Soñé, Feliciano Martínez, Matías de Vargas, José Leger, Lucas Díaz, Manuel Mora, Vicente Noble, Valentín Alcántara, “Pijilito” Canario, Luis Pelletier, Remigio Zayas (Cabo Millo), Luis Felipe Vidal, Nicolás Mañón…

Registra el “Pleito de 1912”, sangriento enfrentamiento de las lides intestinas: en las calles azuanas se escenificaron ocho horas de combate, el 17 de noviembre.

Azua fue erigida en provincia en 1845 pero perdió esa condición durante la Anexión. La recobró en agosto de 1865.

Se fundaron La Logia Armonía y el teatro Odeón, en los años 50.

Se ha buscado petróleo en Higüerito y Malena. El progreso atrajo extranjeros: los Capano, Marranzini, Striddels, Calcagno, Risk, Rasuk, Soñé…

Se fundaron el Círculo Unión, las sociedades Athene y Minerva y se publicaron los periódicos La voz de Azua, El Esfuerzo, La Lucha, La Hora.

“La única fábrica de hielo, de Azua a la frontera”, la tenían los hermanos Clodomiro y Obdulio Noboa.

Funcionó la firma Fruit & Steam Company (La guineera) e industrias procesadoras de tomates.

Sus playas fueron útiles para el comercio. En Tortuguero y Caracoles “anclaban goletas que descargaban frutos, madera, cueros, miel”. Cuenta con Palmar de Ocoa, Monte Río, Playa Blanca. Por Caracoles desembarcó Francisco Alberto Caamaño en 1973 con nueve guerrilleros que iniciarían un frente contra el gobierno de Balaguer. El líder fue fusilado. Sobrevivieron Hamlet Hermann, Claudio Caamaño y Toribio Peña Jáquez.

Funesta en sus anales fue la instalación de “El Sisal”, centro de trabajo forzado al que enviaban a opositores de la dictadura trujillista.

Letras y deportes.

En la ciudad del río Vía se ha practicado una variedad de deportes. Llaman “El padre del softball” a Elpidio Ciccone. En béisbol destacan Gilberto Hirán, Antonio, Rafael Emilio y Juan Israel Sabater, Chide Noboa, Barol Canó, Pedro Julio Marchena, Vitico Ruiz…

Radio Azua fue fundada por José Brea Peña, reconocido empresario de las comunicaciones. Monte Río, Caracol, Ternura, Compostela, son otras emisoras.

Sus poetas: Héctor J. Díaz, Teodoro Noboa, Abraham Ortiz Marchena, Rafael Brito, Héctor Viriato Noboa, Eugenio Ruiz Casado, Juan Félix Agramonte, Rafael Virgilio López Félix, han dado lustre al parnaso.

Elevaron la cultura Carlos Eulogio Cabral, Pablo Claudio, Bartolomé Olegario Pérez, Miguel Ángel Garrido, Carlos Sención Noboa, Miguel Aníbal Perdomo, Antonio Lluberes Navarro, Arístides Estrada Torres.

Emilio Prud-Homme residió allí. Dirigió la Escuela Perseverancia.

Eran azuanos (de Padre Las Casas) el político Héctor Aristy y el revolucionario Amaury Germán Aristy.

Son populares el casabe azuano, el ingenio “Cepicepí”, “El caballo de la cuaresma”. “Azua es un pueblo de tradiciones, creencias, leyendas”, escribió el azuano Oviedo Canó. Una décima resume el pasado de esa comunidad:

“En los años novecientos / cuando ingenios se tenían / para Azua se venían / de todas partes por cientos, / trabajadores contentos / para laborar la tierra; / que no como en el pasado, / que se acercaba el soldado / en busca de hacer la guerra”.

La calle

El nombre de Azua, para reconocer la provincia, se asignó en 1941 a la vía Nicolás de Ovando, entonces en Villa Consuelo. La denominación desapareció de ese sector. Se trasladó a la urbanización El Cacique.