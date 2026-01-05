Misterio para designar calle Corporán de los Santos

Publicado por Ángela Peña Creado: Actualizado:

Aunque vive en el corazón y en el recuerdo de miles de dominicanos que recibieron ayuda de sus manos generosas, es digno de una calle en la ciudad que amó, en la que nació y llegó a embellecer y cuidar desde su posición de alcalde.

Cientos de personas han solicitado para él ese homenaje que no solo ha merecido la atención del cabildo sino del Congreso Nacional. Pero un misterio inexplicable lo impide. Méritos le sobran.

Rafael Corporán de los Santos fue ejemplo de superación y trabajo que pese a su escasa preparación profesional, su color, su pobreza, logró imponerse a convencionalismos y rechazos llegando a ser exitoso empresario de las comunicaciones, propietario de un circuito de emisoras que hizo historia, productor y presentador aclamado de radio y televisión en espacios maratónicos en los que permaneció por décadas.

Es probable que las peticiones no se hayan complacido debido a que las vías escogidas ya tienen nombres. Sustituirlos sería injusto. Pero la última propuesta podría ser considerada, pues la avenida que eligieron no borrará la identidad de personas meritorias.

El “campeón de la televisión”, Rafael Corporán de los Santos, nació en un hogar humilde de Villa Francisca el 22 de julio de 1937, hijo de Marcos Corporán y Ana de los Santos. Durante su infancia lavaba carros, limpiaba zapatos, repartía periódicos, vendía billetes de lotería, hasta que pudo estudiar locución.

Comenzó ese oficio en un programa de radio que dramatizaba los acontecimientos cotidianos: “El suceso de hoy”. Laboró en Radio Continental, La voz del Trópico, Radio Tricolor, Radio Reloj…

Su popularidad arrancó cuando adquirió Radio Popular donde inició “Gozando con producciones Corporán”, transmitido los domingos. “¡Si lo invita Producciones Corporán, seguro que todos van!”, aseguraba. Recitaba jingles comerciales ya creados con música: “Doña, si su niño no tiene apetito y a la comida pone cara de trapito, échele cachú…”; interactuaba con el pueblo, cubría necesidades de medicina, atención de salud, alimentación.

Fundó el “Noticiario Popular” por el que desfilaron acreditados periodistas y locutores. Fuera de los horarios de transmisión interrumpía programas para ofrecer la noticia al instante de producirse con una canción corta: “Si se quiere informar y oír su musiquita no mueva la agujita de Radio Popular”.

La emisora fue después entidad central del “Circuito Corporán”.

Incursionó en televisión en 1988 con “Sábado de Corporán”, de ocho horas que pasaban entre concursos, presentaciones artísticas, entrevistas a personalidades. Tanto como entretenimiento, Corporán utilizaba el espacio para satisfacer carencias de la gente pobre y hasta para regalar dinero a necesitados. Produjo para la infancia “Sábado chiquito de Corporán”.

“El campeón de la televisión” tuvo imprentas. Fue síndico del Distrito Nacional y candidato a regidor. Pese a que se cuestionaba su formación intelectual, televidentes y radioescuchas admiraban sus ocurrencias y carácter emprendedor. Tenía amigos deportistas, banqueros, gobernantes, empresarios, políticos. “Su carisma era incomparable”.

Se casó cinco veces. En biografía publicada en Wikipedia registran estos matrimonios y sus descendientes: Con Xiomara Quezada, madre de Rafael; Ana Cristina Caimares, madre de Cristian y Rafito; Marisol Báez, madre de Rafael Alejandro; Adalgisa Báez Serrano (Grisell), madre de Ángel Luis y con Arelys Lachapelle, sin descendencia.

Falleció el cinco de marzo de 2012

Las calles. En 2021 la Comisión de Cultura del Senado de la República, presidida por Franklin Romero, presentó un informe favorable al proyecto de ley que designaba con el nombre de Rafael Corporán de los Santos un tramo de la calle Charles Sumner, en Los Prados, que por razones obvias no progresó.

Dos años después, la institución aprobó el proyecto de ley que denominaba con su nombre la calle Central, del ensanche Luperón, presentado por Romero “en vez de cambiar de nombre a la Charles Sumner”.

Pero esa avenida tiene titular: Barney Morgan, maestro y evangelizador norteamericano que ofreció auxilio a los dominicanos durante el ciclón de San Zenón. Fundó iglesias, colegios, hospitales.

En marzo de 2025, un considerable grupo de artistas, figuras de radio y televisión, el deporte, la medicina, solicitó para Corporán la avenida “Paseo del río”, que “atraviesa La Zurza, Capotillo, Gualey, Guachupita, La Ciénaga, Los Guandules”. Esa pudiera ser. No se eliminaría nombre de persona.

No ha recibido ese tributo. Con motivo del 13 aniversario de su muerte, su hijo Rafael escribió: “Padre, ¿sabes qué duele? Que Santo Domingo, la ciudad que amaste y gobernaste con manos limpias, aún no tenga una calle con tu nombre”.