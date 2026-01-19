Salesianos, sacerdocio por educación de la sociedad

Publicado por Ángela Peña Creado: Actualizado:

No solo son sacerdotes que ofician misa, predican el Evangelio, catequizan. Son maestros que educan para el conocimiento, ser profesional y si la capacidad intelectual es limitada o los recursos económicos escasos, preparan para ganar el sustento con oficios dignos.

Se trata de los salesianos. Han colmado la República Dominicana con escuelas, parroquias, institutos técnicos, academias de educación superior, oratorios, bibliotecas, dispensarios, talleres de mecánica, carpintería, sastrería, colegios, asilos, centros de acogida para adictos y niños sin hogares, institutos de agricultura…

Preparan para la vida eterna y la terrenal. Representan una de las órdenes clericales que más se ocupa de la promoción humana y el bien común.

San Juan Bosco es su inspiración. Trabajan principalmente por los jóvenes.

El primero en llegar a estas tierras fue el padre Ricardo Pittini, el 6 de febrero de 1934. Un año después arribó Pascual Richetta a dirigir la “Escuela Salesiana de Artes y Oficios”, y luego, ambos clérigos recibieron a quienes junto a ellos formaron el primer grupo de salesianos en Santo Domingo.

Vinieron Francisco Cojazzi, Francisco Bordin, Gerardo Borsbom, Gabino Sánchez, Clemente Faccin, Pedro Dalla Valle, Mario Veglia, Celestino Dall’Alba y Herminio Taglieri, curas, seminaristas, “hermanos”, provenientes de Italia.

Inauguraron en 1940 el templo San Juan Bosco, “fruto del celo de monseñor Pittini y del padre Antonio Flores”, escribe el eclesiástico Julio Soto, en “Los Salesianos en Santo Domingo”. Algunos confunden a Flores con el diocesano de su mismo nombre.

“Esta iglesia fue el centro de irradiación cristiana en toda la parte alta de la ciudad de Santo Domingo”, significa.

A la obra le siguieron las parroquias Sagrado Corazón de Jesús, en Moca; María Auxiliadora, San Pedro Apóstol y Cristo Rey, en la capital; Domingo Savio, en La Vega; Sagrado Corazón de Jesús, en Mao; Cristo Rey, en Barahona; Plaza Educativa Don Bosco, en Santo Domingo Este…

La escuela fue trasladada al sector María Auxiliadora con el nombre Instituto Técnico Salesiano (Itesa). En Santiago existe el Instituto Politécnico Industrial de Santiago (Ipisa) y en La Vega, el Instituto Agronómico y Técnico Salesiano.

Están presentes en Moca y Jarabacoa con Noviciado y Residencia para el retiro de ancianos y enfermos.

Han defendido la soberanía nacional, como el padre Enrique Mellano, que se enfrentó a los estadounidenses durante la ocupación de 1916, y enriquecido extraordinariamente la cultura, con el incansable Jesús Hernández, quien dedicó su vida a la Biblioteca Antillense, especializada en filosofía, rica en otras áreas.

Otros pioneros. Otros salesianos fundadores, sobresalientes por su piedad, preocupación social y educativa fueron Gabino Sánchez, Tomás Morales, Santiago Arroyo, Antonio Figura, José Ortiz, José González del Pino, Bartolomé Vegh, Valentín Debski, Ernesto Buson, Higinio Paoli, Renato Capello, Manuel Serrano, Ángel Oggionni, Manuel Fernández, Mauro Mourlot.

También César Dal Santo, Pablo Mosko, Juan Artale, Eugenio Mayoral, Félix Evelio Alonso, Pedro Pescatore, Carlos Mandly, Juan Miguel Vicente, Jorge González, Plinio Comprés, Cipriano Ibáñez, Aurelio Jiménez, Víctor Miranda, José Ravizzini, Juan Francisco García, Efrén Bertan, Jorge Martí, Mario Borgonovo, Jerónimo Taveras.

Además, Luis Sertore, Andrés Németh, Ignacio Ozmec, Sixto Pagani, Juan Ballari, Joaquín Soler, Esteban Bozza, Rosario Pilonero, Víctor Martínez, Rafael Fernández, Victoriano Sánchez, Vicente Horvath, Julio Sillas, Luis Dalbon, Eligio Batista, José Santiuste, Jesús Tejada, Rafael Teófilo Castillo.

Se agregan Fabio Mamerto Rivas, que inauguró la diócesis de Barahona, ente de unidad en momentos difíciles sociales y políticos, y los hermanos Ramón y Cornelio Santana, José Ramos, Ángel Rogelio Soto, Ramón Alonso, exrector de la Universidad Católica Santo Domingo. La lista es inacabable.

Además de los nativos, provenían de Italia, España, Argentina.

Formaron jóvenes sacerdotes, continuadores de su ejemplar ejercicio: Luis Rosario con la Pastoral Juvenil, y sus “canillitas”, otros de ordenación más reciente, como el escritor Jesús Pérez, el docente Wilson Rosario, Franklin Ortega, de la Fundación Salesiana Don Bosco… Son numerosos.

Porque, como escribe Soto, “de nada habrían valido desvelos de los salesianos llegados de playas extranjeras si no hubiesen pensado en quienes tomarían en sus manos la antorcha al faltar ellos…”.

La calle. El 21 de agosto de 2021 el ayuntamiento del Distrito Nacional designó con el nombre de “Los Salesianos”, la antigua calle “A”, de María Auxiliadora, “por sus aportes a la educación de la niñez y la juventud”.