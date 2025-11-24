Publicado por Ángela Peña Creado: Actualizado:

En Santo Domingo no existe una calle que reconozca a Juan Barón, el bravo soldado que murió en combate en 1805. Lo que podría honrarlo es la Plaza Juan Barón, ubicada la avenida George Washington.

Hay una vía en homenaje a Juan Barón Fajardo Paulús, de época más reciente. Fue amigo personal de Trujillo, aunque no se doblegó ni se involucró en sus crímenes. El tributo es merecido porque fue un activo munícipe que urbanizó y embelleció a Villa Francisca, contribuyó al esplendor de las avenidas Duarte y Mella, la construcción del Club Obrero, el parque Enriquillo, la urbanización Mendoza, el cementerio de la avenida Máximo Gómez.

Barón era uno de sus nombres, no apellido. Su madre, Juana Francisca Fajardo, solo daba a luz hembras, y al ver nacido a su vástago lo abrazó exclamando: “Este es mi varón”, que se convirtió en Barón.

En definiciones de Inteligencia Artificial, plataformas como YouTube, Facebook e Instagram se afirma, erróneamente, que Juan Barón tiene dos calles o que una plaza y una vía lo recuerdan. Algunos ilustran esas inexactitudes con una foto que no corresponde a ninguno de los dos.

De Juan Barón, el combatiente, no se conocen fotografías, solo un dibujo donde se le representa en acción, obra de José Alloza Villagrasa, que ilustró el libro “Historia gráfica de la República Dominicana”, con textos de José Ramón Estrella. De Fajardo Paulús, por ser de época más reciente, hay fotos hasta de su primera comunión, facilitadas a HOY por Nurys Antonia Medardo Fajardo, hija menor de Juan Barón Fajardo, y Marta Altagracia Ramírez Fajardo, hija de Rosa Julia, hermana del activo concejal al que apodaban “Papá Bon”.

Dos trabajos sobre Barón Fajardo aparecieron en Hoy en noviembre de 2008. El de sus descendientes y otro con testimonios de sus ahijados, Barón Suncar Mella, bautizado así en honor a su padrino, y Maritza Peña, también su sobrina. Uno de 2007 es sobre Juan Barón, el militar.

En ambos reportajes se quejaron porque la calle asignada es una cuadra entre las 27 de Febrero y Francisco Prats Ramírez, que atraviesa sin salida, y porque está en Piantini, no en los sectores por cuyo progreso se preocupó y en los que vivió. Murió pobre, en el ensanche Ozama.

Entonces, el rótulo decía “Juan Barón”, solo sus nombres.

Juan Barón. Parece que esa plaza existió antes de 2009 cuando la empresa Inversiones Turísticas Sansouci (ITSS), representada por Lisandro Macarrulla, y el ayuntamiento del Distrito Nacional la inauguraron tras invertir 90 millones de pesos en remodelación. Pues el síndico Roberto Salcedo manifestó que antes “era una verdadera vergüenza, un atentado contra el pudor de la ciudad, ya que era utilizada para el consumo de drogas” y otros actos “que atentaban contra la dignidad…”.

Hoy está cercada, tiene juegos infantiles, negocios de comida y refrigerios, vista al mar y un rótulo que reza: “Plaza Juan Barón”. Personas preguntan quién era.

Tal vez sea Juan Barón, despojado de una calle en la Zona Colonial, entre las Isabel la Católica y Arzobispo Meriño, que absorbió el parque Colón. Ahí sepultaron al “gallardo soldado”. Se ignora si aún permanecen sus restos en ese lugar.

Sobre él hay elogiosas referencias en libros de historia. “Al frente de una columna mixta de nativos y franceses salió contra Dessalines librando terrible batalla en la que perdió la vida tras horas terribles de combate”.

“Sufrió herida mortal. Falleció a las 8 de la noche del 28 de marzo de 1805 y el 29 fue inhumado después de serle otorgados honores militares en la Plaza Colón”.

Si la plaza del malecón es tributo al combatiente, el nombre está correcto. Si es homenaje al munícipe, le faltan los apellidos.