Calor, lluvias y polvo del Sahara: así estará el clima el resto de la semana

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Según el pronostico mas reciente del INDOMET El territorio dominicano se prepara para una semana caracterizada por temperaturas elevadas, chubascos aislados y la llegada de polvo del Sahara que afectará la calidad del aire. Según los informes meteorológicos, las máximas oscilarán entre 31 y 35 grados, mientras que las mínimas se mantendrán entre 23 y 25 grados, generando un ambiente caluroso y húmedo en gran parte del país.

La presencia de partículas de polvo sahariano provocará un cielo brumoso y condiciones menos favorables para personas con problemas respiratorios. A pesar de la alta presión atmosférica que predominará en la región, se esperan lluvias pasajeras en provincias como Barahona, San Cristóbal, Monte Plata, Duarte y María Trinidad Sánchez, especialmente en horas de la tarde.

El miércoles se prevé un incremento de la humedad por la influencia de una vaguada en la troposfera, lo que generará aguaceros moderados y tronadas en zonas del noroeste, norte y la cordillera Central, incluyendo Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago y La Vega.

En Santo Domingo y el Distrito Nacional se anticipan mañanas soleadas con chubascos aislados, mientras que en Santiago y La Vega se espera un aumento de nubosidad en la tarde. Puerto Plata presentará condiciones mayormente soleadas con ráfagas de viento ocasionales, y en San Juan y Barahona se registrarán lluvias dispersas.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. En el litoral Caribeño, se aconseja a las embarcaciones pequeñas no aventurarse mar adentro debido a oleaje irregular, mientras que en la costa Atlántica las condiciones se mantendrán normales.