¿Qué cambios traería el nuevo Código Procesal Penal?

Cámara de Diputados inició este lunes el conocimiento de la reforma al Código Procesal Penal (CPP), en una sesión extraordinaria convocada por su presidente Alfredo Pacheco, con el objetivo de cumplir el plazo fijado por el Tribunal Constitucional que vence el 11 de diciembre de este año.

La Comisión Especial designada para estudiar la pieza legislativa informó que se alcanzaron amplios consensos con diversos sectores sociales y jurídicos, lo que permitió avanzar hacia la discusión en el hemiciclo. El proyecto, aprobado previamente en el Senado, contenía al menos diez artículos cuestionados por vulnerar derechos fundamentales, los cuales fueron modificados para garantizar mayor protección tanto a imputados como a víctimas.

Cámara Baja inicia discusión del nuevo Código Procesal Penal

El diputado Wandy Batista destacó que las modificaciones introducidas buscan fortalecer las garantías procesales y responder a las preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho penal. “Se trata de un Código más garantista, que respeta los derechos constitucionales y al mismo tiempo procura la eficiencia del sistema judicial”, afirmó.

La Cámara de Diputados continuará con la evaluación de los acuerdos alcanzados, en procura de aprobar la reforma antes de la fecha límite establecida por el Tribunal Constitucional.