Cámara cree es riesgo freno a evaluación ambiental

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) expresó su preocupación por la paralización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero, en la provincia San Juan y aseguró que la decisión afecta la institucionalidad, la confianza inversionista y el debido proceso.

El gremio afirmó que detener una evaluación ambiental no fortalece la protección del medioambiente, sino que limita el análisis técnico riguroso que permite garantizar que las actividades extractivas se desarrollen bajo estándares adecuados.

“República Dominicana no debe escoger entre desarrollo y protección ambiental. Debe seguir construyendo una minería responsable, técnicamente evaluada, ambientalmente regulada y socialmente dialogada. Para eso necesitamos una nueva Ley de Minería”, afirmó Camipe.

La entidad indicó que cualquier decisión sobre proyectos de alto impacto debe sustentarse en criterios técnicos, evaluaciones ambientales, obligaciones legales y coherencia con el Plan META 2036.

Camipe consideró que esta situación evidencia la necesidad de actualizar el marco legal del sector, con reglas claras, seguridad jurídica, transparencia y participación social efectiva. En ese sentido, planteó que el debate sobre la minería no debe centrarse en una confrontación entre desarrollo económico y protección ambiental, sino en la construcción de un modelo sostenible basado en evidencia técnica, fiscalización y diálogo con las comunidades.

El gremio valoró la disposición al diálogo anunciada por el presidente Luis Abinader y reiteró su disposición de aportar su experiencia en un proceso que integre autoridades, comunidades, academia y sector productivo.

El sector minero registró un crecimiento de 7.7 % en el primer trimestre de 2026, consolidándose como uno de los motores de inversión, empleo y encadenamientos productivos del país, en un contexto en el que Camipe insiste en fortalecer las reglas que rigen su desarrollo.

El proyecto minero ha generado un prolongado debate entre sectores comunitarios y ambientales, por preocupaciones sobre el impacto en las fuentes de agua y las actividades agrícolas de la zona.