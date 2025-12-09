Cámara Cuentas dice avanza en auditorías

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) rindió ayer el último informe de gestión del 2025, en donde fueron expuestos los que define logros alcanzados por el nuevo pleno, desde la toma de posesión el pasado abril, hasta la fecha.

Según ese reporte, durante los primeros seis meses de gestión, el pleno celebró un total de 25 sesiones, en las que conoció alrededor de 168 temas y emitió 119 resoluciones, 66 informes de auditoría publicados, 37 decisiones administrativas y 16 recursos de reconsideración.

Como parte de los esfuerzos realizados para eficientizar los trabajos y recuperar la confianza ciudadana, fueron incorporados mediante concursos públicos 82 nuevos auditores y se creó la división de auditorías e investigaciones especiales.

En materia de control fiscal, la institución gestionó 235 auditorías heredadas, inició 41 nuevas y alcanzó un incremento de un 70 % en las auditorías publicadas con respecto al 2024.

Entre otros logros, se encuentra la participación, por primera, en la Feria Internacional del Libro, la renovación de su presencia institucional en escenarios internacionales mediante el fortalecimiento de alianzas con tribunales y contralorías de América y Europa, así como la apertura de la primera oficina regional en Santiago de los Caballeros.

Además, se realizaron avances significativos en la infraestructura tecnológica, con la mejora del portal de la CCRD y la digitalización de procesos mediante la implementación de firma digital y uso de códigos QR.