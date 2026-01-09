Cámara de Diputados dará a conocer proyecto de reforma al Código de Trabajo la próxima legislatura

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informa que proyecto de reforma al Código de Trabajo se dará a conocer en la próxima legislatura.

Esta decisión fue tomada mediante un consenso que se realizó la mañana de este viernes junto a los miembros de la Comisión Coordinadora y el presidente de la Comisión de Trabajo, Mélido Mercedes Castillo, según lo informó Pacheco a través de su cuenta de X.

Aclararon que desde el martes siguiente, por mandato constitucional, cierra la Segunda Legislatura Ordinaria 2025, hasta el 27 de febrero, donde inicia la Primera Legislatura Ordinaria 2026.