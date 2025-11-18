Cambio en la Policía: la respuesta de Luis Abinader sobre el nuevo director

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que será en los próximos días cuando se pronuncie respecto al tema del cambio del director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, como establece la ley orgánica de esa institución.

“Sobre eso hablaremos en los próximos días”, respondió el mandatario al ser cuestionado por periodistas que cubren La Semanal con la Prensa, celebrada este lunes en el Palacio Nacional.

De igual forma, Abinader dejó claro que su gestión presidencial se caracteriza por el cumplimiento tanto de las leyes como de la Constitución dominicana.

“Siempre hemos cumplido la ley y la Constitución en este gobierno”, puntualizó el jefe de Estado.

¿Qué dice la ley?

Según la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, la designación del director general de la institución es atribución exclusiva del presidente de la República y se establece por un período máximo de dos años.

“La designación del director general de la Policía Nacional se hace por un periodo máximo de dos (2) años, sin perjuicio de la potestad del presidente de la República de disponer su separación anticipada”, se lee en artículo 23 en la normativa.

En tanto, el artículo 25 establece que, una vez cumplido el límite legal, el director de la uniformada “pasa automáticamente a situación de retiro”.

Cabe recordar que Ramón Antonio Guzmán Peralta asumió el juramento como director general de la Policía Nacional la tarde del martes 14 de noviembre de 2023.