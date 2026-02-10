Canasta Digital Social 3.0: qué incluye el programa y a quiénes beneficiará

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a través de su Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), puso en marcha el proyecto Canasta Digital Social 3.0, una iniciativa que beneficiará a 5,000 personas, con prioridad en hogares de bajos ingresos, mediante la entrega de dispositivos móviles inteligentes y un plan de conectividad gratuito por 24 meses, con el objetivo de reducir la brecha digital y promover la inclusión social y económica en República Dominicana.

En esta primera entrega, el proyecto impactará a más de 400 personas residentes en Santo Domingo Este, así como a los sectores Gualey y Capotillo, ubicados en el Distrito Nacional, como parte de un programa que abarcará 35 municipios que no fueron beneficiados en fases anteriores. La distribución contempla un enfoque inclusivo, con un 70 % de mujeres y un 30% de hombres jefes de hogar, incluidos por primera vez en la iniciativa.

Durante el acto de lanzamiento, celebrado en el sector Villa Duarte, el presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, destacó que esta iniciativa responde al compromiso institucional de garantizar el acceso equitativo a las tecnologías de la información, como herramienta clave para el desarrollo humano, la empleabilidad, el emprendimiento y la integración social.

“El gobierno que encabeza el presidente Abinader tiene el compromiso de aproximar a los muchos que no han tenido acceso tecnológico, con los pocos que lo tienen para prepararlos, adiestrarlos y orientarlos en el mundo tecnológico”, expresó Gómez Mazara.

Además, señaló que la formación tecnológica es indispensable, ya que el mayor nivel de empleabilidad se desarrolla en personas que tienen este tipo de educación.

De su lado, la viceministra de Prevención de Violencia de Género del Ministerio de la Mujer, Juana José Cáceres, puntualizó que en el caso de las mujeres no es existente la autonomía económica, sino está la inclusión digital.

“La tecnología, como bien saben, ya es una herramienta productiva, educativa y laboral. Cuando una mujer accede a un dispositivo a conectividad y a formación digital, no solamente recibe tecnología, recibe una palanca para avanzar en su vida y para avanzar con sus familias”, enfatizó al felicitar al Indotel por esta iniciativa.

Asimismo, Ruth Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA), dijo que la alfabetización cierra brechas de tecnológicas y ayudan crear una sociedad más equitativa.

“Nosotros queremos reconocer de manera pública y responsable que proyectos tan innovadores, como este, en América Latina prácticamente no existen; sin embargo, hoy República Dominicana decirse de orgullo y de gala, porque más de 5,000 ciudadanos y ciudadanas van a ser impactados con la verdadera libertad financiera y de conocimiento, porque traer conocimiento y acceso al mismo significa que podemos conocer la verdad”, indicó.

El proyecto contempla un subsidio completo del servicio de conectividad móvil durante dos años, la entrega de teléfonos inteligentes Honor X5C de 128 GB, una tarjeta SIM activada con un plan mensual de 200 minutos y 20 GB de datos, además de material de alfabetización digital, bulto y una carta de bienvenida y compromiso. La activación del servicio se realizará de manera inmediata durante las jornadas presenciales de entrega.

Asimismo, esta nueva fase amplía su alcance al incluir a hombres jefes de hogar de bajos ingresos, y reserva un 10 % de los cupos para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en coordinación con el Ministerio de la Mujer, fortaleciendo así el enfoque social y de equidad de género.

Canasta Digital Social 3.0 da continuidad a los logros alcanzados en las fases previas del programa. En su primera etapa, desarrollada en 2021, fueron beneficiadas 2,000 mujeres jefas de hogar, mientras que en la segunda fase, en 2023, el impacto se amplió a 4,300 mujeres en 38 municipios, fortaleciendo sus competencias digitales y sus oportunidades de desarrollo personal, económico y laboral.

El proyecto tiene como meta fortalecer las competencias digitales básicas de al menos el 60 % de los participantes, fomentar el emprendimiento, el teletrabajo y facilitar el acceso a los servicios gubernamentales digitales, contribuyendo así a la equidad territorial, la inclusión social y el desarrollo sostenible de las comunidades más vulnerables del país.

En el acto también estuvieron presentes el miembro del Consejo Directivo del Indotel, Juan Taveras Hernández; el director general del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), Augusto Virgilio de los Santos Almánzar; la diputada Anny Veleissy Mambrú; la regidora Aileen Decamps, invitados especiales y colaboradores de la institución.