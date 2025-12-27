Cancillería respalda licitación de empresa a Servicio Exterior

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) respaldó la licitación adjudicada a la empresa WorldWide Seguros para la contratación del seguro médico internacional del personal del Servicio Exterior (SE) y sus familiares.

El contrato expiró en septiembre de 2025 y, tras un nuevo proceso de licitación pública nacional, la empresa volvió a ganar con la nueva propuesta económica presentada.

Cuatro empresas en esta ocasión ofertaron para el servicio y presentaron criterios de calidad, servicio y capacidad técnica.

El MIREX indicó que desde que asumió la gestión en el año 2020, se identificó una práctica irregular relacionada con el seguro médico internacional.

El Ministerio indicó -en un comunicado del pasado 23 de diciembre- que apegado a los principios de ética y transparencia que han caracterizado la gestión, “tiene a bien precisar que, una de las distorsiones administrativas encontradas a lo interno de la institución en 2020, se refiere al seguro médico internacional para los miembros del Servicio Exterior y sus familiares directos, que se otorgaba de manera discrecional solo a los embajadores y a algunos ministros consejeros”.

Afirma que esto sucedió “en franca violación de la Ley 630-16, Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Exterior, que en su artículo 87 establece”.

Expresa que este privilegio “abusivo”, frente a los demás miembros del SE representaba, además, un irritante trato discriminatorio que afectaba negativamente el ambiente laboral y generaba una onerosa carga financiera sobre la mayoría de los miembros del SE. Señala que transfería al Estado receptor la responsabilidad de asumir los riesgos de salud de nuestros funcionarios en casos de emergencia.