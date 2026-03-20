Candidaturas independientes: solicitan a Luis Abinader intervenir ante las acciones del Congreso

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Representantes del movimiento pro candidaturas independientes solicitaron al presidente Luis Abinader su intervención ante lo que consideran una violación a la Constitución por parte de iniciativas impulsadas desde el Congreso Nacional.

Los voceros del movimiento, Miguel Valoy, Isaías Ramos, José Cabral y Bladimir Peña, explicaron que esta notificación tiene como objetivo instar al mandatario a tomar acciones frente a dichas pretensiones legislativas, tomando en consideración que ya existe un precedente establecido por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana que reconoce las candidaturas independientes.

En ese sentido, indicaron que la solicitud se fundamenta en la sentencia TC/0788/24, mediante la cual el alto tribunal delimitó el alcance de esta figura dentro del marco constitucional vigente, por lo que entienden que cualquier intento de limitarla constituiría una vulneración al orden jurídico.

Los representantes precisaron que la notificación fue realizada a través de un acto de alguacil, mediante el cual requirieron formalmente al jefe de Estado accionar en defensa de los derechos políticos y del equilibrio democrático.

Señalaron además, que esa actuación busca dejar constancia de los riesgos institucionales que implicaría una reforma contraria a lo establecido por el Tribunal Constitucional y advertir sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales.

El movimiento advirtió que restringir las candidaturas independientes podría impactar negativamente los estándares de democracia, transparencia y seguridad jurídica, debilitando la confianza en las instituciones del Estado.

Reiteraron que continuarán ejerciendo todas las acciones legales pertinentes para garantizar el respeto a la Constitución, sin descartar acudir a instancias jurisdiccionales tanto a nivel nacional como internacional.