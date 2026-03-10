La cantidad de personas qe viven en la pobreza extrema en el país, según Supérate

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La directora del programa Supérate, Mayra Jiménez, aseguró que el gobierno del presidente Luis Abinader mantiene como meta central la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en la República Dominicana hacia el año 2028, con el objetivo de sacar de esa condición a más de 365 mil personas en todo el territorio nacional.

Jiménez explicó que, aunque algunos sectores cuestionan la magnitud de la inversión social, todavía resulta insuficiente para atender las necesidades de quienes viven en mayor vulnerabilidad. “Ningún gobierno había invertido tanto en sacar a quienes están en mayores condiciones de pobreza como el presidente Abinader”, afirmó.

#ENVIVO Uno Más Uno | Teleantillas 10/03/2026

En una entrevista concedida al programa Uno más Uno, transmitido por Teleantillas, la funcionaria subrayó que la población identificada en pobreza extrema está registrada en el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), lo que permite focalizar los programas sociales en quienes más lo necesitan.

La directora de Supérate reconoció que el desafío es complejo, pues se trata de familias que se encuentran en el último escalón de la marginalidad, donde resulta más difícil llegar con políticas públicas efectivas. Sin embargo, aseguró que el gobierno está comprometido en avanzar hacia la meta de erradicar el hambre y garantizar condiciones de vida dignas para todos los dominicanos.

Jiménez también recordó que la inversión social no debe verse como un gasto excesivo, sino como una herramienta indispensable para reducir desigualdades y promover inclusión. “El país tiene un desafío en materia de pobreza extrema, y la visión del presidente es clara: sacar a esas 365 mil personas de la pobreza y erradicar el hambre de cara al 2028”, puntualizó.