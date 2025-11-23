Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La madrugada de este sábado estuvo marcada por un intenso congestionamiento vehicular en la marginal de la autopista Las Américas, situación que sorprendió a conductores que transitaban por la zona.

Periodistas del Periódico Hoy que circulaban por el área constataron que las largas filas de vehículos se debieron a los trabajos previamente anunciados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los cuales incluían el desmonte y traslado de las vigas de los pasos peatonales ubicados en los kilómetros 10 y 12 ½ de la autopista.

Para estos trabajos, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) había informado que ejecutaría una suspensión temporal del servicio eléctrico durante la madrugada del domingo 23 y lunes 24 de noviembre, con el fin de permitir el enfriamiento de las líneas aéreas y facilitar las maniobras técnicas.

Pasadas las 3:00 de la madrugada, varias grúas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) permanecían en el lugar coordinando las labores, mientras el tránsito seguía completamente congestionado.