¿Por qué hubo caos en la marginal de Las Américas esta madrugada?

La congestión se debió a labores programadas para desmontar y trasladar vigas de pasos peatonales, que incluyeron cortes eléctricos y cierres parciales en la zona.

Merilenny Mueses
Merilenny Mueses

La madrugada de este sábado estuvo marcada por un intenso congestionamiento vehicular en la marginal de la autopista Las Américas, situación que sorprendió a  conductores que transitaban por la zona.

Periodistas del Periódico Hoy que circulaban por el área constataron que las largas filas de vehículos se debieron a los trabajos previamente anunciados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los cuales incluían el desmonte y traslado de las vigas de los pasos peatonales ubicados en los kilómetros 10 y 12 ½ de la autopista.

Para estos trabajos, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) había informado que ejecutaría una suspensión temporal del servicio eléctrico durante la madrugada del domingo 23 y lunes 24 de noviembre, con el fin de permitir el enfriamiento de las líneas aéreas y facilitar las maniobras técnicas.

Pasadas las 3:00 de la madrugada, varias grúas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) permanecían en el lugar coordinando las labores, mientras el tránsito seguía completamente congestionado.

