Caótico y lento proceso para nueva licencia de conducir

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La apertura de la emisión de la nueva licencia de conducir estuvo marcado por quejas y retrasos, con fallas logísticas que llevaron a algunos ciudadanos a abandonar las filas y a otros a manifestar su molestia por la lentitud del servicio, el cual inició ayer.

Durante un recorrido realizado por este diario en algunos puntos de servicios como en la Dirección de Licencias del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), fue constatada una larga fila de personas expuestas a un fuerte sol, debido a una falla en el sistema ocurrida en horas del mediodía.

En el centro de servicios en la plaza comercial Sambil, apenas instalaban los equipos, a pesar de ser su primer día de apertura, por lo que algunos usuarios acudieron a otros establecimientos para obtener su documento.

“Primero debo pagar en el banco y luego hacer el proceso, las filas son interminables y todo es muy lento”, dijo Pedro Ulloa.

Mientras que, en Blue Mall la fila y la lentitud del servicio hicieron que algunos se retiraran. “Laura”, una usuaria, se quejó de que la fila no avanzaba.

El caos alcanzó su punto más crítico en Multicentro Churchill, donde la falta de megáfonos provocó que los empleados vocearan los nombres de los usuarios. Sin tickets ni suficientes asientos, las personas se aglomeraban mientras esperaban ser atendidas.

En la Dirección de Licencias el sol no tuvo tregua.

En ese lugar, el señor Santo Gil esperó su turno sentado en el piso desde las nueve de la mañana, sin atreverse a salir a desayunar por temor a perder su turno. Mientras tanto, José Perdomo solicitó un permiso de dos horas en su trabajo para renovar su licencia. Sin embargo, el tiempo se extendió, obligándolo a retirarse.

Julia Cabral llegó al lugar a las ocho de la mañana y no fue atendida hasta las once y cincuenta y ocho. Como ella, muchos usuarios tuvieron que esperar durante horas para recibir atención. Otros, aunque fueron llamados, se vieron obligados a retirarse antes de completar el proceso.

El desorden no solo se reflejó en las filas, sino también en el trato desigual: algunas personas eran llamadas primero, desatando la indignación de quienes, molestos, denunciaban el evidente favoritismo que entorpece el proceso.

Los usuarios solicitaron al INntrant implementar medidas adicionales que permitan agilizar el proceso, señalando que muchas personas trabajan y solo disponen de las horas de la mañana para realizar el trámite.