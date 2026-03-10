Capacitación para el manejo y disposición cerdos ante PPA

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

La Dirección General de Ganadería (Digegega), en coordinación USDA-Aphis, Oirsa y el IICA, realiza un proceso de capacitación para técnicos y personal vinculado al subsector porcino, dirigido al sacrificio sanitario de cerdos y la disposición correcta de carcasas (accesorios) ante brotes de Peste Porcina Africana (PPA).

La jornada formativa se realiza desde ayer hasta el próximo jueves, como parte del programa de apoyo técnico para la erradicación de la PPA en el país, el cual busca fortalecer las capacidades del personal técnico nacional para actuar de manera rápida, segura y efectiva ante cualquier foco de la enfermedad.

Durante la capacitación se abordan protocolos internacionales sobre sacrificio humanitario, bioseguridad, manejo de residuos biológicos y disposición adecuada de carcasas, medidas fundamentales para evitar la propagación del virus y proteger la producción porcina nacional.

El director general de Ganadería, doctor Abel Madera Espinal, informó que la colaboración de organismos internacionales permite integrar experiencias, conocimientos técnicos y buenas prácticas, reforzando la respuesta sanitaria del país frente a la Peste Porcina Africana.

Con esta iniciativa, la Dirección General de Ganadería reafirma su compromiso con la sanidad animal, la protección del sub sector porcino y la seguridad alimentaria del país, trabajando de manera coordinada con aliados internacionales para avanzar en la erradicación definitiva de la enfermedad en el territorio nacional.

Se recuerda que el país fue afectado el año pasado por la PPA, que prácticamente diezmó la producción de cerdos de traspatios y afectó a granjas medianas, provocando mantanzas masivas de esos animales en varias zonas del país.