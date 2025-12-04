Captan objeto volador sobre República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El extraño objeto que ha sido visible desde diferentes zonas de República Dominicana en las últimas horas, se trata de un globo en la estratósfera del programa Thunderhead, de la empresa Raven Aerostar.

Así lo explicó este jueves el analista meteorológico Jean Suriel a través de su cuenta X (antigua Twitter).

Imagen desde Santo DomingoFuente externa

“Este tipo de globo está a aproximadamente 64,300 pies de altura por lo que resulta claramente visible desde algunas áreas del país”, agregó.

Suriel indicó además que según datos de la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), este globo tiene la designación HBAL787 / N253TH y regularmente se utiliza para inteligencia (militar) o estudios científicos.