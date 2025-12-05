Capturan a alias ‘La Bala’ tras amenazas al presidente Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Agentes de la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) de la Policía Nacional, junto a unidades de la Preventiva y con apoyo del Ejército de la República Dominicana (ERD), capturaron este viernes a Héctor Julio Mercedes Rodríguez, alias “La Bala”, tras difundir un video en el que lanzaba amenazas contra el presidente de la República, Luis Abinader, y su familia.

El arresto se produjo en el sector Santa Lucía, a la altura del kilómetro 5 de la carretera El Seibo, La Romana-Higüey, luego de un operativo de localización inmediata.

Las autoridades informaron que la acción forma parte de los protocolos de seguridad y prevención que ejecuta la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio de Defensa, el Ministerio Público y organismos especializados del Estado.

Con esta captura, las instituciones reafirman su compromiso de garantizar la tranquilidad ciudadana, proteger la institucionalidad democrática y actuar de manera inmediata ante cualquier conducta que atente contra la seguridad nacional o el orden público.

El caso fue remitido a las instancias competentes para los fines legales correspondientes, asegurando un proceso transparente y apegado a la ley.