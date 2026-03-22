Caribbean Cinemas da detalles sobre tiroteo que dejó un muerto y un herido en Cinema Centro

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Caribbean Cinemas, la cadena de cines con diferentes sucursales en República Dominicana y el Caribe, ofreció detalles sobre el tirotero ocurrido en una de sus sucursales este domingo al mediodía, un incidente que dejó una persona fallecida y un herido.

A continuación el comunicado íntegro de Caribbean Cinemas

Caribbean Cinemas informa que en el dia de hoy aproximadamente a las 11:30 a.m., se produjo un hecho que involucró a un agente de seguridad perteneciente a una empresa privada externa, Eulen, tratándose de un intento de feminicidio contra una colaboradora de nuestra organización.

Este lamentable incidente en nuestra sucursal de Cinema Centro Malecón, ocurrió en un horario en el que las instalaciones se encontraban cerradas al público. Gracias a la oportuna y eficiente intervención de la Policía Nacional, no se materializó un desenlace fatal.

Desde el primer momento, Caribbean Cinemas ha activado sus protocolos internos y ha puesto a total disposición de las autoridades competentes toda la información y los recursos necesarios. Nuestro personal se encuentra colaborando de manera plena con la Policía Nacional y el Ministerio Público, suministrando las declaraciones requeridas para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Condenamos de manera categórica cualquier manifestación de violencia y reiteramos nuestro firme compromiso con la seguridad, el respeto y el bienestar de todos nuestros colaboradores, clientes y aliados.

Expresamos nuestra profunda solidaridad con las personas afectadas por este suceso y con sus familiares.

En atención a la gravedad de lo ocurrido, informamos que la sucursal de Cinema Centro Malecón permanecerá cerrada hasta nuevo aviso .

Agradecemos la comprensión del público y reiteramos nuestra disposición de continuar colaborando con las autoridades hasta el total esclarecimiento de este hecho.

Caribbean Cinemas

Policía Nacional

El falleció era el vigilante privado Santo Pimentel Lebrón y resultó gravemente herido el agente policial, Dary Daniel Andújar Pérez, de 21 años, quien recibe atenciones médicas en el Hospital General Docente de la Policía Nacional.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el suceso se registró en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, por lo que las autoridades han activado los protocolos correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

El reporte preliminar indica que varios agentes acudieron al lugar al recibir una alerta de una persona armada con un revólver que mantenía a varios empleados de limpieza bajo amenazas.

Al lugar se presentaron unidades de la Policía Científica y de Investigación (Dicrim), quienes realizan el levantamiento de evidencias y entrevistas de rigor, a fin de determinar las causas del hecho y establecer responsabilidades.

La institución del orden precisó que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.