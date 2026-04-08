Carolina Mejía dispuso distribución de comida a familias afectadas por lluvias

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La alcaldesa del Distrito Nacional dispuso la distribución de comida preparada para decenas de familias que han resultado afectadas por las lluvias registradas en las últimas horas.

Además, activó y dejó en sesión permanente el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional, debido a las intensas lluvias caídas en la capital en las últimas horas.

La medida tomada por la ejecutiva municipal busca ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier situación que pueda surgir debido al que han impactado al Distrito Nacional en las últimas horas y las que están pronosticadas.

Mejía agradeció a los representantes de las diversas instituciones participantes y llamó a darle un seguimiento estricto al pronóstico del tiempo, con miras a aplicar las iniciativas necesarias para el funcionamiento de la ciudad.

Las brigadas operativas de la Alcaldía del Distrito Nacional, que incluyen personal, equipos, camiones succionadores y otros vehículos, han estado limpiando los filtrantes, imbornales y contenes en varios puntos críticos.

Además, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres cuenta con diversas unidades y equipos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y la Defensa Civil.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó fuertes aguaceros en varias demarcaciones del país, a raíz de la incidencia de una vaguada. En ese sentido, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó al Distrito Nacional y varias provincias bajo alerta.

Carolina hizo un llamado a los ciudadanos para que no saquen a las calles las bolsas de desechos a las aceras y frentes de las casas en momentos en los que se esperan lluvias para evitar que sean arrastradas y obstruyan los imbornales y desagües.