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Al ser entrevistada durante un recorrido por el recién inaugurado Malecón Deportivo, Carolina Mejía aseguró que en su gestión los recursos rinden y las promesas que hace, las cumple.

“En mi gestión cada peso rinde y cada promesa se cumple”, afirmó Mejía, al enumerar las principales obras que ha entregado durante su administración.

Mejía aseguró que las intervenciones realizadas por la Alcaldía del Distrito Nacional tienen estándares altos porque es un acto de justicia poder hacer proyectos tan hermosos y con la más alta calidad constructiva para promover el bienestar de los ciudadanos.

“Ahora viene este proceso hermoso pues de ver a todos los dominicanos de su malecón, porque este es el malecón de todos los dominicanos”, indicó en referencia a la inauguración de la megaobra de aproximadamente dos kilómetros de recuperación del litoral con instalaciones deportivas y recreativas que llaman al sano esparcimiento de los ciudadanos.

Además, las canchas de baloncesto 3x3, voleibol de playa y el skate park serán sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Carolina Mejía: “En mi gestión cada peso rinde y cada promesa se cumple”

Recordó que el Malecón Deportivo surgió la oportunidad de escuchar a los usuarios del malecón, a los deportistas y a los jóvenes.

“Yo creo en una escucha activa, no pasiva. Yo creo en esa escucha que te mueve a ti a hacer cosas, a ver proyectos, a idealizarlos, a identificarlos y a ejecutarlos”, apuntó.

Carolina dijo que se siente satisfecha por haber concretado este proyecto y agradeció el gran apoyo que ha dado el presidente Luis Abinader. Asimismo, adelantó que próximamente se va a inaugurar el Paseo 30 de Mayo, cuyo patinódromo será utilizado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

“Es nuestra responsabilidad no solamente trabajar para el Santo Domingo de corto plazo, es nuestra obligación es pensar, planificar es fundamental para desarrollar lo que necesitamos para seguir creciendo”, manifestó sobre su visión de futuro.

La ejecutiva municipal subrayó que el gran reto es nacional, no local, en términos de planificación de cara a lo que la ciudad requiere. Por eso, el Plan Integrado de Santo Domingo es una pieza fundamental para acompañar al crecimiento y desarrollo con temas tan importantes como las galerías de servicios para el drenaje, manejo y gestión de los desechos, y puede ser replicado en otras localidades.