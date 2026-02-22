Carolina Mejía promueve intercambio comercial con Japón en energías renovables y semiconductores

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Tokio, Japón. – En el marco de su visita oficial a Japón por invitación del Gobierno de ese país, Carolina Mejía destacó la importancia de fomentar el intercambio comercial entre ambos países focalizado en las tecnologías de energía renovable y trabajar en la posibilidad de inversión en la industria de los semiconductores: “para que con asesoramiento técnico y la maquinaria requerida nuestro país pueda insertarse en la cadena global de semiconductores mediante el fabricación, prueba y empaquetado”, sostuvo.

Carolina visitó Japón con el objetivo de desarrollar relaciones para la generación de nuevos empleos calificados y bien remunerados en una industria que va en ascenso, como la es tecnológica, así lo explicó tras la reunión con la Viceministra de Asuntos Exteriores de Japón, Arfiya ERI, donde también abordó la relación bilateral entre Japón y la República Dominicana, el fortalecimiento de los vínculos económicos y culturales.

“Con asesoramiento técnico y la infraestructura adecuada, nuestro país puede avanzar hacia la fabricación, prueba y empaquetado de semiconductores, aprovechando su posición estratégica y su estabilidad macroeconómica, y con esta visita buscamos ampliar y extender en el futuro los pasos que ha dado el presidente Abiander”, sostuvo Carolina, al subrayar la necesidad de cooperación técnica para fortalecer capacidades productivas y tecnológicas.

Reunión con la JICA

En su encuentro con el Vicepresidente Senior de JICA, Kobayashi Hiroyuki, Carolina profundizó en oportunidades de colaboración en áreas prioritarias como gestión integral de residuos sólidos, resiliencia climática, planificación urbana, movilidad sostenible, agricultura y modernización de servicios públicos. Destacó el papel de JICA como aliado clave en América Latina y expresó el interés dominicano en ampliar programas de asistencia técnica que permitan incorporar estándares internacionales en infraestructura, innovación y sostenibilidad.

La alcaldesa insistió en la importancia de reforzar las capacidades técnicas de las instituciones públicas dominicanas, particularmente en sectores estratégicos que demandan transferencia de conocimiento, formación especializada y desarrollo de infraestructura tecnológica.

Con la Gobernadora Metropolitana de Tokio

Gobernadora Metropolitana de Tokio, Yuriko Koike

La agenda incluyó una reunión oficial con la Gobernadora Metropolitana de Tokio, Yuriko Koike, donde intercambiaron experiencias sobre gobernanza metropolitana, resiliencia urbana, movilidad inteligente y políticas orientadas hacia la neutralidad de carbono. Koike, quien gobierna una metrópoli de más de 14 millones de habitantes, compartió con Carolina los desafíos de liderar grandes capitales y la importancia de la planificación de largo plazo.

Como parte de esta visita, Carolina recorrió una planta de tratamiento de residuos sólidos del área metropolitana de Tokio, donde conoció los procesos de clasificación, valorización energética y reducción de impacto ambiental implementados en Japón. “He podido observar durante casi dos horas procesos altamente técnicos y buenas prácticas que pueden servir de referencia para la República Dominicana”, expresó.

La funcionaria dominicana valoró que la experiencia japonesa en economía circular, aprovechamiento energético y cultura ciudadana de separación de residuos constituye un modelo que puede adaptarse progresivamente al contexto dominicano.

La visita oficial de Carolina Mejía a Japón combinó diplomacia económica, cooperación técnica y visión estratégica de desarrollo, proyectando una gestión pública orientada a la modernización institucional, la innovación productiva y la sostenibilidad de largo plazo para la República Dominicana.