La Carta Pastoral de 1960 sacudió la tiranía de Trujillo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 20 de enero de 1960 monseñor Juan Félix Pepén estaba en los preparativos de la celebración del día de la Altagracia cuando sorpresivamente llegó al obispado de Higüey el joven Hipólito Medina Llauger, estudiante universitario, seminarista desertor y miembro de movimiento clandestino 14 de junio.

Le informó que huía perseguido por el Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Habían descubierto un complot para matar al dictaor Rafael Leonidas Trujillo en la Feria Ganadera y esa organización estaba involucrada en el atentado. Temía lo peor. Lo torturarían en la silla eléctrica y rondaba la muerte.

Le pidió ayuda. En su libro “Un garabato de Dios”, el obispo dice que conmovido por su testimonio y angustia, lo escondió en el obispado pese al riesgo que corría.

Después de oficiar la misa el 21 de enero, viajó de urgencia a Santo Domingo para informar al nuncio Lino Zanini la situación. Cuando el representante del papa Juan XXIII escuchó su relato, exclamó: ‘¡Esto no puede seguir así! La Iglesia tiene que levantar su voz y hablar claro. ¡No hay tiempo que perder!”.

Pidió a monseñor Pepén entregar al día siguiente el borrador de una carta que la Iglesia haría pública. Lo escribió, pero cuando Zanini lo vio reclamó otro texto donde denunciaran las violaciones de los derechos humanos.

La redacción la hizo en riguroso secreto Fray Vicente Rubio, de la orden de los predicadores. La carta pastoral marcó el divorcio entre Trujillo y la Iglesia Católica, al denunciar la represión del régimen contra los miembros de la agrupación 14 de Junio.

La firmaron los obispos Ricardo Pitini, Octavio A. Beras, Hugo Eduardo Polanco Brito, Francisco Panal, Juan Félix Pepén y Tomás F. Reilly.