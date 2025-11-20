Seguridad vial
Cascos certificados: lo que establece la nueva normativa y qué le pasará a quien no la cumpla
El uso del casco homologado es obligatorio tanto para el conductor como para el pasajero
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) recientemente emitió la Normativa Técnica sobre el Estándar Homologado de los Casos de Protección Personal, que regula el tipo de casco que deberán utilizar los conductores y pasajeros de motocicletas en todo el país.
Pero, ¿Qué establece la medida? A continuación, te lo explicamos:
La disposición, sustentada en el artículo 157 de la Ley 63-17 y el Decreto 256-20, establece que solo serán considerados homologados los cascos que cumplan con estándares internacionales certificados por laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025.
Estos incluyen:
- UN/ECE 22-06 (Unión Europea)
- FMVSS No. 218 (DOT), SNELL M2020/M2025, GB 811-2022 (China)
- QCVN 2:2021/BKHCN (Vietnam), IS 4151:2015 (India)
- NTC 4533 (Colombia)
- NBR 7471 (Brasil), JIS T 8133:2015 (Japón)
- BS 6658:1985 (Reino Unido).
- También se admitirán los cascos bajo el estándar UN/ECE 22-05 mientras continúe vigente.
También, detalla que los cascos homologados deben contar con una coraza exterior rígida, un sistema de absorción de impacto y una retención ajustable, garantizando la máxima protección de la cabeza del usuario.
De igual modo, el Intrant señaló que queda prohibida la alteración o retiro de las etiquetas de certificación, ya que estas acreditan la autenticidad del producto.
“El incumplimiento de estas disposiciones será objeto de sanciones conforme a la Ley 63-17”, subrayó.
Uso obligatorio para conductor y pasajero
La institución indicó que el uso del casco homologado es obligatorio tanto para el conductor como para el pasajero, y que deberá llevarse colocado correctamente y abrochado durante todo el trayecto.
“El casco debe ajustarse adecuadamente, no presentar daños estructurales y debe ser reemplazado tras un accidente o al cumplir siete años desde su fabricación”, comunicó.
Fiscalización y acompañamiento
El Intrant, junto con la Digesett, desarrollará campañas educativas y operativos de supervisión para orientar a los motociclistas sobre la importancia de utilizar cascos homologados y las consecuencias de no cumplir con esta disposición.
Aprobación
Según lo informado, la normativa fue aprobada a nivel internacional, tras ser presentada y validada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), conforme a los compromisos de transparencia y cooperación técnica asumidos por la República Dominicana. Además, contó con la asesoría técnica de la Fundación FIA y cursó un amplio proceso de consulta nacional con importadores, vendedores, asociaciones de motociclistas, usuarios y actores institucionales vinculados al sector.
“Cada casco homologado representa una vida protegida. Con esta medida reforzamos la seguridad de los motociclistas y sus pasajeros, quienes deben utilizar cascos certificados que garanticen la máxima protección ante un impacto”, dijo el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison.
Cabe recordar que, el anuncio y la firma de la normativa se realizaron durante el Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte 2025, un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Internacional del Transporte (ITF–OCDE), con la participación de ministros, autoridades y expertos de toda la región.