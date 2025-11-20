Cascos certificados: lo que establece la nueva normativa y qué le pasará a quien no la cumpla

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) recientemente emitió la Normativa Técnica sobre el Estándar Homologado de los Casos de Protección Personal, que regula el tipo de casco que deberán utilizar los conductores y pasajeros de motocicletas en todo el país.

Pero, ¿Qué establece la medida? A continuación, te lo explicamos:

La disposición, sustentada en el artículo 157 de la Ley 63-17 y el Decreto 256-20, establece que solo serán considerados homologados los cascos que cumplan con estándares internacionales certificados por laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025.

Estos incluyen:

UN/ECE 22-06 (Unión Europea)

FMVSS No. 218 (DOT), SNELL M2020/M2025, GB 811-2022 (China)

QCVN 2:2021/BKHCN (Vietnam), IS 4151:2015 (India)

NTC 4533 (Colombia)

NBR 7471 (Brasil), JIS T 8133:2015 (Japón)

BS 6658:1985 (Reino Unido).

También se admitirán los cascos bajo el estándar UN/ECE 22-05 mientras continúe vigente.

También, detalla que los cascos homologados deben contar con una coraza exterior rígida, un sistema de absorción de impacto y una retención ajustable, garantizando la máxima protección de la cabeza del usuario.

De igual modo, el Intrant señaló que queda prohibida la alteración o retiro de las etiquetas de certificación, ya que estas acreditan la autenticidad del producto.

“El incumplimiento de estas disposiciones será objeto de sanciones conforme a la Ley 63-17”, subrayó.

Uso obligatorio para conductor y pasajero

La institución indicó que el uso del casco homologado es obligatorio tanto para el conductor como para el pasajero, y que deberá llevarse colocado correctamente y abrochado durante todo el trayecto.

“El casco debe ajustarse adecuadamente, no presentar daños estructurales y debe ser reemplazado tras un accidente o al cumplir siete años desde su fabricación”, comunicó.

Fiscalización y acompañamiento

El Intrant, junto con la Digesett, desarrollará campañas educativas y operativos de supervisión para orientar a los motociclistas sobre la importancia de utilizar cascos homologados y las consecuencias de no cumplir con esta disposición.

Aprobación

Según lo informado, la normativa fue aprobada a nivel internacional, tras ser presentada y validada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), conforme a los compromisos de transparencia y cooperación técnica asumidos por la República Dominicana. Además, contó con la asesoría técnica de la Fundación FIA y cursó un amplio proceso de consulta nacional con importadores, vendedores, asociaciones de motociclistas, usuarios y actores institucionales vinculados al sector.

“Cada casco homologado representa una vida protegida. Con esta medida reforzamos la seguridad de los motociclistas y sus pasajeros, quienes deben utilizar cascos certificados que garanticen la máxima protección ante un impacto”, dijo el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison.

Milton Morrison, director ejecutivo del IntrantFuente externa

Cabe recordar que, el anuncio y la firma de la normativa se realizaron durante el Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte 2025, un evento organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Internacional del Transporte (ITF–OCDE), con la participación de ministros, autoridades y expertos de toda la región.