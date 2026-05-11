Caso academia militar: autoridades descartan otras víctimas mortales

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El vocero de la Policía Nacional de la República Dominicana, Diego Pesqueira, negó este lunes la versión de que otros cadetes hayan fallecido mientras intentaban salvar al cadete de primer año José Miguel López Hernández, quien murió tras un incidente ocurrido en el área de la piscina de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, ubicada en San Isidro, Santo Domingo Este.

“Queremos desmentir de manera categórica que otros cadetes hayan resultado fallecidos, como ha sido publicado de manera errónea en algunos medios y plataformas digitales”, manifestó Pesqueira

Explicó que los jóvenes que se lanzaron a la piscina para intentar rescatar a su compañero sufrieron agotamiento físico, pero actualmente reciben atenciones médicas y se recuperan de manera satisfactoria.

“Por el momento, estas personas que se lanzaron a la piscina para tratar de rescatarlo sufrieron agotamiento; se encuentran recibiendo atenciones y se recuperan de manera satisfactoria”, dijo.

El portavoz también informó que el caso se encuentra bajo investigación por parte de los organismos de control interno de la institución, por disposición de la superioridad.

Asimismo, expresó condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas del cadete fallecido.