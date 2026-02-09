Caso Barra Payán: Aplazamiento y acusaciones explosivas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La audiencia de conocimiento de medida de coerción contra tres administradores de la empresa Comercial Barra Payán, acusados de un presunto fraude cercano a los 40 millones de pesos, fue aplazada este domingo tras la recusación de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, por parte de uno de los abogados querellantes.

“Cuando le dan la palabra a uno de los abogados, a un terrorista abogado, un terrorista abogado, ese abogado recusa a esa juez, porque esa juez se dignó a escuchar un pedimento de prescripción que le planteó la barra de la defensa de los imputados”, aseguró Francisco Domínguez Abreu, abogado de uno de los imputados

El jurista señaló que dicha decisión de la parte querellante constituye una “litigación temeraria”, cuyo único objetivo es retrasar el proceso.

“Cuando hay una decisión de un abogado terrorista que plantea, sin fundamento legal, una recusación a un juez, el juez está atado de pie y mano para proseguir con el proceso; lo tiene que mandar a la corte, pero resulta que, en el nuevo proceso penal, gracias a Dios, eso es litigación temeraria”, explicó.

Por su parte, el abogado de los hermanos imputados Marcos Antonio y Juan Ismael Frías García sostuvo que sus clientes no representan peligro de fuga y afirmó que la querella presentada en su contra en 2022 es utilizada como un método de extorsión.

“En este caso, por razones que desconocemos, el Ministerio Público ha tomado un rol bastante activo, a pesar de que es entre comerciantes y hermanos, y pues le solicitó orden de arresto a dos señores de 70 y 65 años que nunca se han ausentado en ninguna de las actuaciones del proceso y están detenidos desde el jueves. ¿Qué ha sucedido allí? Lo natural, en este tipo de caso donde se quiere utilizar el sistema judicial como extorsión. El viernes se presenta solicitud de medida de coerción, se fija audiencia para el sábado y se tuvo que aplazar para ayer domingo”, manifestó Luis Alberto Arias García.

Continuó: “La aspiración de los Frías Paulinos, que históricamente han tenido, es tener el control de la barra, pero es un control que, lamentablemente, estatutariamente y por participación sociales, no le corresponde”.

¿Que sigue ahora?

Ante esta situación, los hermanos Frías García y Dagoberto Cabrera permanecerán detenidos en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta que la Corte de Apelación decida sobre la recusación interpuesta contra la magistrada.

“Esto es una técnica, porque recusando a la jueza, automáticamente la desapodera, porque la Corte de Apelación ahora tiene que ventilar si esa recusación tiene méritos o no, y por supuesto la va a rechazar, pero mientras tanto los detenidos guardan prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva”, añadió Arias García.

Cabe recordar que el Ministerio Público solicitó una garantía económica de un millón de pesos contra cada uno de los imputados, presentación periódica e impedimento de salida del país.