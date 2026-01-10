Caso Brianna Genao: abuelo denuncia que quienes habrían confesado culpabilidad fueron liberados

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Braulio González, abuelo de la niña Brianna Genao, denunció este lunes que los dos hombres que habrían confesado su implicación en la presunta violación y asesinato de la menor, de tres años, fueron puestos en libertad.

Según relató, se enteró de la situación cuando acudió a la Dirección Regional de la Policía en Puerto Plata en busca de información sobre el caso.

"Hoy fui a la central de Puerto Plata, entonces me dicen que desde anoche habían liberado a los dos muchachos que ellos declararon que eran culpables", expresó visiblemente afectado.

González manifestó su frustración y dolor ante lo que calificó como una situación injusta.

"Durmieron menor que yo, porque durmieron allá tranquilos, yo no duermo tranquilo", lamentó.

El abuelo de la menor dijo sentir "desilusión" por la falta de respuestas claras por parte de las autoridades y aseguró que cada vez que acude en busca de información solo le piden que espere.

Asimismo, reveló que la madre de la niña se encuentra en un delicado estado emocional debido a la incertidumbre que rodea el caso.

De acuerdo con versiones preliminares, los tíos de la menor, Reyes Rosario Núñez, de 43 años, y su hermano Rafael Rosario Núñez, habrían confesado ante las autoridades que raptaron, abusaron sexualmente, asesinaron y enterraron a la niña, aunque alegadamente no recordaban el lugar donde dejaron el cuerpo. Estas informaciones no han sido confirmadas oficialmente por la Policía Nacional ni por el Ministerio Público.

Brianna Genao fue reportada como desaparecida el 31 de diciembre de 2025, alrededor de las 5:00 de la tarde, en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert, provincia Puerto Plata.

Desde entonces, se ha desplegado un amplio operativo de búsqueda en el que participan autoridades, organismos de socorro, instituciones de emergencia, familiares y comunitarios, el cual se mantiene activo.