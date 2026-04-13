Caso DEA: Embajadora Leah Campos investiga posible red de corrupción más allá de visados

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La embajadora Leah Francis Campos aseguró que, aunque el foco inicial del cierre de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana han sido los visados, presume que podrían existir otros elementos involucrados, por lo que ordenó una investigación “profunda” en torno al caso.

“Si sé que hay un problema con los visados, una corrupción que es bastante gorda, o sea, que alguien esté usando nuestras visas para enriquecerse, eso es bastante, pero, como te dije, usando la lógica sé que hay algo más, o sea, me imagino que hay algo más. Entonces, aquí hay una investigación que sigue en pie. Yo voy a dejar espacio a que se dé esa investigación más allá de los visados”, sostuvo.

Continuó: “Yo les he dicho a mis investigadores de la embajada y en Estados Unidos, usé una expresión en inglés, “go max”, o sea, investiga todo, porque yo quiero saber lo que hay, porque si hay una corrupción que sale de mi embajada, aunque involucre a otras personas aquí (en República Dominicana), por lo menos yo tengo que frenar lo que esté pasando dentro de mi embajada, y estoy en eso”.

Campos señaló que, como parte de las acciones adoptadas, se han realizado cambios internos en áreas clave, incluyendo la reorganización de personal vinculado a procesos bajo evaluación.

“He reabierto la DEA, saqué gente que no tenía en mi confianza… llegó gente nueva que yo elegí para llevar a esa oficina”, destacó.

La embajadora precisó que el caso también se mantiene activo en Estados Unidos, por lo que evitó ofrecer detalles adicionales. “Esa investigación sigue y el caso sigue en Estados Unidos, así que no puedo comentar sobre ello”, afirmó.

Asimismo, declinó referirse a posibles revocaciones de visados vinculados al caso, limitándose a señalar que cada situación está siendo evaluada de manera individual.

“No puedo comentar sobre las revocaciones…, pero estamos investigando cada uno (de los casos)”, dijo la diplomática.

Las declaraciones de la funcionaria norteamericana fueron ofrecidas durante una entrevista con los comunicadores Santiago Matías y Eduardo Saint-Hilaire.