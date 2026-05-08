Caso Donni Santana: SCJ rechaza pedimento en caso de incesto

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Con el voto disidente de cuatro de sus 17 miembros, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó la solicitud de declinatoria por causa de sospecha legítima, incoada por Donni Mayobanex Santana Cuevas contra el Departamento Judicial de San Cristóbal.

Se trata del caso del exembajador y exdirector del Consejo Nacional de Fronteras, condenado a 20 años de prisión en noviembre del 2019, tras ser hallado culpable de incesto y abuso sexual contra su hijastra menor de edad.

Argumento de condenado

El demandante pidió la declinatoria por sospecha legítima contra el departamento referido, alegando, entre otras cosas, que existen circunstancias que comprometen la imparcialidad e independencia judicial de los jueces de dicha jurisdicción.

Indica que durante el conocimiento de dos recursos de apelación incoados por el Ministerio Público y por abogados adscritos al Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas (RELEVIC), en el proceso penal que se le sigue, dicha Corte “ha mostrado animadversión y un comportamiento prejuiciado en su contra, lo cual no garantiza el cumplimiento de las garantías del debido proceso”.

SCJ justifica rechazo

El Pleno de la alta corte rechazó el pedimento del exfuncionario convicto, afirmando que la declinatoria por causa de sospecha legítima “procede aplicarla cuando varios jueces son objeto de recusación, sea por la misma razón o por causas diferentes, aún no se haya solicitado el reenvío a otra jurisdicción”.

Indican que del examen de las pretensiones y las pruebas presentadas por el demandante, pudieron establecer “que no concurren en el presente caso los elementos fácticos ni ha sido probada la existencia de causales que justifiquen acoger la solicitud por sospecha legítima”.

Agrega que si bien se han expuesto argumentos que fueron objeto de análisis por ese órgano, “lo cierto es que la documentación aportada no evidencia hechos objetivos, graves ni concordantes que permitan inferir una conducta capaz de comprometer la imparcialidad de los jueces del tribunal demandado”.

Bajo esa premisa los magistrados Luis Henry Molina(presidente), Manuel Herrera C., Nancy Salcedo F., Justiniano Montero M., Francisco Jerez M., Anselmo Bello F., Vanessa Acosta P., Samuel Arias A., Francisco Ortega P., Edynson Alarcón P. y Namphi Rodríguez rechazaron la solicitud del condenado.

ZOOM

Cuatro jueces. Voto disidente. Razón

“Nuestra posición radica en que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias”.