¿Qué hacer en caso de fuertes lluvias?

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A propósito de las lluvias que se están registrando, estás son algunas recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que puedes tomar en cuenta.

Permanecer en un lugar seguro

No arrojar desechos a las calles ni sacar la basura

Retirar de ventanas y balcones elementos que puedan volarse

Evitar transitar por calles inundadas

Evitar tocar, postes de luz o cajas de cables eléctricos

Circular despacio, con luces encendidas y cinturón puesto

Las provincias en alerta

El COE dijo que las lluvias continuarán la noche de este Jueves Santo.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó a 03 provincias en alerta amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a que continúan produciéndose lluvias de diferentes intensidades, producto de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera y los efectos del viento del este/sureste.

En alerta amarilla 🟡están:

Monseñor Nouel

San José de Ocoa

San Cristóbal

En alerta verde🟢:

Santo Domingo

Distrito Nacional

Santiago Rodríguez

Elías Piña

Azua

Barahona

Santiago

Puerto Plata

Dajabòn

La Vega

La Altagracia

Duarte (en el especial el Bajo Yuna)

Peravia

En ese sentido, la entidad recomiendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.