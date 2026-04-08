Toma nota
¿Qué hacer en caso de fuertes lluvias?
Retirar de ventanas y balcones elementos que puedan volarse
A propósito de las lluvias que se están registrando, estás son algunas recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que puedes tomar en cuenta.
- Permanecer en un lugar seguro
- No arrojar desechos a las calles ni sacar la basura
- Retirar de ventanas y balcones elementos que puedan volarse
- Evitar transitar por calles inundadas
- Evitar tocar, postes de luz o cajas de cables eléctricos
- Circular despacio, con luces encendidas y cinturón puesto
Las provincias en alerta
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó a 03 provincias en alerta amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a que continúan produciéndose lluvias de diferentes intensidades, producto de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera y los efectos del viento del este/sureste.
En alerta amarilla 🟡están:
Monseñor Nouel
San José de Ocoa
San Cristóbal
En alerta verde🟢:
Santo Domingo
Distrito Nacional
Santiago Rodríguez
Elías Piña
Azua
Barahona
Santiago
Puerto Plata
Dajabòn
La Vega
La Altagracia
Duarte (en el especial el Bajo Yuna)
Peravia
En ese sentido, la entidad recomiendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.