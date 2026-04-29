Caso Jet Set: ¿cuál es la diferencia entre audiencia preliminar y juicio de fondo?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El desarrollo del inicio de la actual etapa judicial sobre el hecho más impactante y trágico de República Dominicana, el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, ha generado cierta confusión en la mayoría de los ciudadanos que ignoran los procesos en los tribunales.

Y es compresible que sea así, considera el reconocido abogado penalista Carlos Salcedo, porque en el lenguaje común, dice, a todo se le llama “juicio”.

"En el juicio preliminar o audiencia preliminar -que ocurre en ese intermedia del proceso penal- el juez es un juez de instrucción, por lo tanto, no está facultado para decidir sobre la responsabilidad penal ni la culpabilidad de los acusados", acota el togado.

Salcedo, que se ha destacado como un litigante de alto perfil por el manejo de casos penales y de otras ramas de connotación pública e incidencia institucional y jurídica, añade que el proceso en los tribunales sobre Jet Set es una fase de control de la calidad de la investigación realizada por el Ministerio Público, en la que el juez examina la acusación para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen llevar el caso a juicio.

Carlos Salcedo tiene una dilatada experiencia en procesos penales y otras ramas legales.

En otras palabras, el magistrado deberá determinar si en un eventual juicio de fondo hay causa probable de condena penal.

En la audiencia preliminar no se valora la prueba en toda su extensión, sino que se verifica si el expediente tiene base jurídica "y probatoria mínima y si la prueba es legítima, útil, pertinente y relevante para un juicio de fondo". Si la tiene y si la carga probatoria y su calidad es suficiente, entonces, se dicta apertura a juicio; si no, se emite un no ha lugar, desechándose con ello la acusación del órgano acusador y de los acusadores privados, si los hay, puntualiza el experto.

"El juicio de fondo, en cambio, es el verdadero juicio. Es donde se produce el debate completo, oral, público y contradictorio, se presentan todas las pruebas y el tribunal decide si el acusado es razonable y culpable penalmente o no, con base en un estándar mucho más exigente: más allá de toda duda razonable", explica Salcedo.

En síntesis: el juicio o la audiencia preliminar responde a: ¿hay base para juzgar? El juicio de fondo responde a: ¿es culpable o inocente?

Por eso, si un caso -como el de Jet Set- está en etapa o fase intermedia o audiencia preliminar, aún no se está decidiendo la responsabilidad penal, sino si procede o no conocerla en un juicio pleno.

¿Y el juez, qué había dicho?

El juez Reymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la persona responsable decidir si el proceso continuará a la siguiente etapa, fue enfático durante la audiencia del pasado lunes 27 de abril ante las decenas de representantes legal, víctimas, familiares de afectados y testigos.

El juez hizo algunas acotaciones en la más reciente audiencia.

“Los abogados saben que en audiencia preliminar no se reproducen testigos”, acotó. Y dijo más: “No se puede utilizar la misma regla del juicio de fondo en la audiencia preliminar”, y apuntó que "el tribunal tiene que ser coherente" con sus funciones.

Mejía también explicó las razones por las que el Ministerio Público no cumplió con las garantías del debido proceso, al no permitir a la defensa intervenir en el peritaje. "Primer error", indicó.

En la audiencia, que inició a las 10:03 de la mañana, se dio paso a escuchar a las víctimas y familiares de estas.

El magistrado aplazó la audiencia para el próximo viernes 1 de mayo, fecha en que se terminará de escuchar a las víctimas, los abogados de la defensa presentarán sus argumentos y se procederá a escuchar a los imputados, con lo que se garantiza el derecho a la defensa y la celeridad en esta etapa procesal.