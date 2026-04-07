Afectado por tragedia del Jet Set revela le han ofrecido hasta RD$8 millones para "negociar" por muerte de su hija

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Hasta el 31 de marzo, había registrado en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional 100 desistimientos de familiares fallecidos y 85 de lesionados en el caso de la tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó sin vida a 236 personas y cientos de heridos.

Así se dio a conocer este lunes en El Informe con Alicia Ortega, a poco más de 24 horas para cumplirse un año del trágico hecho más impactante de la historia reciente de la República Dominicana, sobre parte del proceso judicial en el que cientos de afectados todavía luchan por justicia.

A un año de la tragedia del Jet Set, a cientos de víctimas, sin embargo, no se le despega el dolor.

"Mi hija no tiene precio"

Al respecto, Rafael Navarro, padre de Evelyn Navarro, una de las fallecidas en la discoteca ese 8 de abril del 2025, dijo que no critica a quienes hayan acordado para abandonar la acción.

Evelyn Navarro duró 24 días viva. Había llegado de España.

"Pero la mía (su hija) no tiene precio", aseveró Navarro, pese a haber quedado con una gran deuda, "haciendo líos" producto de las atenciones médicas para Evelyn, quien duró 24 días viva con problemas renales y otras serias complicaciones propias de los golpes que recibió esa fatídica noche.

Hasta RD$8 millones

Melissa Tejeda Sosa estaba cerca de la tarima en el Jet Set la noche de la tragedia.

Otro que no ha pactado para desestimar su querella es Wilton Tejeda, quien por la tragedia también perdió a su hija, Melissa Tejeda Sosa, de 26 años.

"Me da pena. Me da pena, porque muchos han tenido que aceptar la negociación, pero se quedan con el dolor, devastados; familias destruidas, hijos que nunca jamás podrán tener el recuerdo de sus padres, que solo por historia sabrán quién fue papá, quién fue mamá", dijo Tejeda, quien reveló que ha recibido ofertas de hasta 8 millones de pesos.

"Jamás. ¿Qué se vaya a negociar con mi hija? Jamás. No lo vamos a permitir. Nosotros vamos a estar día por día, hora por hora, reclamando justicia por mi hija. Cuando se trata de su honor, debo convertirme, lamentablemente, en una fiera", manifestó Tejeda a El Informe.

Menos de RD$150 mil

Sin embargo, otros, lamenta el abogado Yan Carlos Martínez, han llegado a acuerdos a los que el togado calificó como "irrisorios": personas que han sobrevivido han acordado por montos que no les dan ni para cubrir el tratamiento médico. "Entonces, eso es indignante", dijo, sobre algunas compensaciones que, según el profesional, no han pasado de los 150 mil pesos.

Mientras, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, había asegurado a representantes de los cientos de afectados que el proceso judicial continuará aunque no haya querellantes.

El pasado lunes, el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aprobó a favor de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, un nuevo peritaje.